娛樂 最新消息

蘋果姐姐好讚！消失演藝圈12年 開2親子樂園3飯店

蘋果姐姐好讚！消失演藝圈12年 開2親子樂園3飯店蘋果姐姐（右）感性說，她和香蕉哥哥早已凍齡在孩子們的童年裡。（翻攝自蘋果姐姐臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「香蕉哥哥」林掄元14日曬出和昔日同為YOYO家族夥伴「蘋果姐姐」彭薇霖同框，瞬間掀起回憶殺，也喚起許多大小朋友童年記憶。

蘋果姐姐16日在臉書發文吐露個人願望，她說 :「想開一個蘋果樂園，陪伴小朋友度過快樂的童年。」因她不知不覺到中國發展近12年，共開了2個親子樂園，以及3家親子飯店及民宿，這些年獲得很多，要割捨的也很多。

她坦言自己從來不是選擇一條好走的路，而是永遠想把選擇的路走好，所以才有一些固執的堅持。這次返台，蘋果姐姐感謝許多媒體爭相報導，但有個小小請託：「下次可以不用特別標註我們的年齡嗎？蘋果姐姐和香蕉哥哥，早就已經凍齡在孩子們的童年裡了，那也是我們永遠的青春啊！」

相關新聞：YOYO家族合體！香蕉哥哥蘋果姊姊同框 粉絲淚喊：你們是我的童年

