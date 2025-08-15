晴時多雲

娛樂 最新消息

YOYO家族合體！香蕉哥哥蘋果姊姊同框 粉絲淚喊：你們是我的童年

香蕉哥哥（右）與蘋果姐姐驚喜同框。（翻攝Facebook）香蕉哥哥（右）與蘋果姐姐驚喜同框。（翻攝Facebook）

〔記者胡御柔／台北報導〕曾活躍於YOYO家族、深受大小朋友喜愛的「香蕉哥哥」，近年在社群媒體上持續分享生活點滴，與粉絲保持互動。昨（14）日他在社群平台曬出與昔日夥伴「蘋果姊姊」彭薇霖的合照，瞬間掀起一波回憶殺，喚起許多人的童年記憶。

照片中，香蕉哥哥身穿印有鯊魚圖案的襯衫，搭配牛仔寬褲與黑色鴨舌帽，展現輕鬆親切的風格；一旁的蘋果姊姊則以一身綠白條紋套裝亮相，活力十足，狀態依舊亮眼。

貼文中，香蕉哥哥深情回憶過往，透露自己許多與孩子互動的正確觀念，都是從蘋果姊姊身上學來的。「她總是溫柔地說著道理，建立了與孩子對話的方式，」他感性寫下，「我們給孩子什麼樣的角度，就能讓他們看到不同的世界觀。謝謝我們的第一位姊姊，總是那麼溫柔美好。」

貼文一出，也引來其他YOYO家族成員紛紛留言。柳丁哥哥大讚「學姊好漂亮」，草莓姊姊也驚呼「好美麗喔！」網友們更是熱烈回應，「蘋果姊姊好凍齡！」、「你們是我的童年！」、「滿滿的回憶湧上心頭！」

這次的合體，不僅讓粉絲感動萬分，也再次證明YOYO家族在許多人心中佔有不可取代的童年地位。

