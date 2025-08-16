《披荊斬棘》舞台翻車陳小春落淚自責 導演批最差表現惹爭議

陳小春忍不住落淚。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國綜藝節目《披荊斬棘2025》於8月15日播出最新一集，由周柏豪、張智霖、陳小春與林曉峰組成的「大灣仔戰隊」，在首次公演中演唱孫燕姿的經典歌曲《開始懂了》。然而，整體表現不如預期，彩排過程甚至一度「翻車」。

陳小春在彩排時出現忘詞情況，導演更當場直言批評：「你們都是上過兩三次舞台的哥哥，理應是最強的大灣仔，這卻是我看過最糟的一次表演。唱不齊、缺乏交流，整體不合格。」面對嚴厲指責，四人情緒明顯低落，周柏豪也坦承：「我們四個從來沒唱齊過。」

請繼續往下閱讀...

該段片段播出後在網路上引發熱議，「大灣仔披哥史上最差表演」一度衝上熱搜。不少網友為他們抱不平，認為實際表現不至於如此差勁，質疑節目是否有意剪輯、炒作話題以製造爭議。

正式公演當晚，四人表現雖較彩排明顯進步，仍不幸落入危險區，排名倒數第二。張智霖在賽後安慰隊友：「不要那麼難過啦，好不好？」但陳小春情緒崩潰，哽咽回應：「怎麼會不難過呢？」最終更忍不住落淚，自責未能交出最佳表現，坦言感到非常遺憾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法