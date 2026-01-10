金唱片》CORTIS跑步機搬上大巨蛋！ZB1章昊、成韓彬共舞是真的

ZEROBASEONE章昊（左）、成韓彬為金唱片開場。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮今天在大巨蛋舉行，由ZEROBASEONE（ZB1）的章昊、成韓彬開場，雙人共舞致敬前輩寶兒的《BETTER》，為金唱片揭開序幕。

ZEROBASEONE章昊（左）、成韓彬是隊內人氣組合，還一起逛過台北市立動物園。（讀者提供）

人氣新團CORTIS帶來《WHAT YOU WANT》，把跑步機直接搬到舞台上，現場還聽得到應援聲，可見台粉有多麼歡迎「JAMES」趙雨凡回家鄉演出。ALLDAY PROJECT則是炸翻現場，他們帶來《famous》、《ONE MORE TIME》等歌曲，把大巨蛋變成大型夜店。

第一個獎項「數位音源獎」由男團BOYNEXTDOOR獲得，對長明宰鉉用中文感謝粉絲：「因為有ONEDOOR（粉絲名），我們才能站上台領獎，2025年有感受到你們的愛，讓我們能繼續用溫暖，傳遞給這世界。」

金唱片進行到一半，大銀幕突然出現「BTS」防彈少年團的字樣，一度掀起全場歡呼，原來是HYBE的師弟團「TWS」獻唱神曲《春日》，重現經典；izna則是致敬Wonder Girls，站上樓梯帶來《Be My Baby》，掀起現場粉絲的回憶殺。

