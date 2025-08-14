晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

秦楊右眼失明控延誤治療 耕莘醫稱早懷疑黑矇症並安排檢查

〔記者翁聿煌／新北報導〕藝人秦楊透露，他日前右眼突然失明，到新店耕莘醫院急診卻檢查不出病因，後續到其他眼科就醫才知是「黑矇症」引發，因第一時間沒有正確診斷而錯失黃金治療期，新店耕莘醫院眼科主任陳志明14日說明，根據秦楊（莊先生）醫療紀錄顯示，他就醫時症狀表現懷疑為暫時性「黑矇症」，隨即轉至神經內科開立抗血栓藥物，也安排檢查，並非未查出病因。

藝人秦楊日前右眼突然失明是「黑矇症」引發。（資料照，記者胡舜翔攝）藝人秦楊日前右眼突然失明是「黑矇症」引發。（資料照，記者胡舜翔攝）

秦楊表示，他在8月8日早上10點多，右眼突然就看不見，到新店耕莘醫院掛急診，但無論是眼科還是腦神經內科，都檢查不出病因，他隔天南下嘉義，在友人安排下到當地知名眼科就醫，才檢查出是「視網膜神經血管嚴重堵塞」引發突發性失明，醫生告知，這種症狀在醫學上稱為「黑矇症」（Amaurosis fugax），黃金搶救期只有短短6小時，秦楊得知自己因第一時間未被正確診斷，已錯過黃金治療期時，當場崩潰。

耕莘醫院對此回應，並向秦楊及家屬致上關懷與慰問，院方表示，經院方醫療紀錄確認，秦楊於當日就診時，已接受散瞳眼底檢查與視力檢查，結果顯示視力為0.9，散瞳眼底檢查亦無異常發現，由於症狀表現，懷疑為暫時性「黑矇症」，遂轉介至神經內科進行進一步評估，神經內科醫師也於當下開立抗血栓藥物抗血小板藥物（Plavix），以降低血管阻塞風險並安排頸動脈超音波檢查。

院方表示，秦楊8月12日第二次回診時，結果顯示雙側頸動脈皆正常，並建議持續追蹤觀察，院方表示，新店耕莘醫院一向秉持「愛主愛人、尊重生命」的理念，致力於提供專業、謹慎且持續精進的醫療服務，院方理解突發健康狀況對患者及家屬帶來的衝擊，將持續提供必要的醫療協助與後續追蹤。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中