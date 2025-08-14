秦楊右眼失明控延誤治療 耕莘醫稱早懷疑黑矇症並安排檢查

〔記者翁聿煌／新北報導〕藝人秦楊透露，他日前右眼突然失明，到新店耕莘醫院急診卻檢查不出病因，後續到其他眼科就醫才知是「黑矇症」引發，因第一時間沒有正確診斷而錯失黃金治療期，新店耕莘醫院眼科主任陳志明14日說明，根據秦楊（莊先生）醫療紀錄顯示，他就醫時症狀表現懷疑為暫時性「黑矇症」，隨即轉至神經內科開立抗血栓藥物，也安排檢查，並非未查出病因。

藝人秦楊日前右眼突然失明是「黑矇症」引發。（資料照，記者胡舜翔攝）

秦楊表示，他在8月8日早上10點多，右眼突然就看不見，到新店耕莘醫院掛急診，但無論是眼科還是腦神經內科，都檢查不出病因，他隔天南下嘉義，在友人安排下到當地知名眼科就醫，才檢查出是「視網膜神經血管嚴重堵塞」引發突發性失明，醫生告知，這種症狀在醫學上稱為「黑矇症」（Amaurosis fugax），黃金搶救期只有短短6小時，秦楊得知自己因第一時間未被正確診斷，已錯過黃金治療期時，當場崩潰。

耕莘醫院對此回應，並向秦楊及家屬致上關懷與慰問，院方表示，經院方醫療紀錄確認，秦楊於當日就診時，已接受散瞳眼底檢查與視力檢查，結果顯示視力為0.9，散瞳眼底檢查亦無異常發現，由於症狀表現，懷疑為暫時性「黑矇症」，遂轉介至神經內科進行進一步評估，神經內科醫師也於當下開立抗血栓藥物抗血小板藥物（Plavix），以降低血管阻塞風險並安排頸動脈超音波檢查。

院方表示，秦楊8月12日第二次回診時，結果顯示雙側頸動脈皆正常，並建議持續追蹤觀察，院方表示，新店耕莘醫院一向秉持「愛主愛人、尊重生命」的理念，致力於提供專業、謹慎且持續精進的醫療服務，院方理解突發健康狀況對患者及家屬帶來的衝擊，將持續提供必要的醫療協助與後續追蹤。

