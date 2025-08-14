陳隨意挑戰草蜢「忘情森巴舞」 跳到站不穩、手不舉

秀蘭瑪雅（左）與荒山亮合唱。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週邀來金曲歌王荒山亮與金曲歌后秀蘭瑪雅同台飆歌。兩人除各自帶來〈月夜愁〉與〈風真透〉兩首動人金曲，更合唱〈小姐請你給我愛〉，和諧美聲驚豔全場。

陳隨意、吳俊宏、沈建豪挑選草蜢舞曲〈忘情森巴舞〉，對於三人來說真是一大挑戰。草蜢原本就擅長「又唱又跳」，製作單位特別安排舞群與精心設計舞步，力求讓三人重現草蜢的舞台魅力。演出時可看出他們神情專注，陳隨意更是全力跟上節奏、賣力揮汗，腳步雖然稍慢半拍，但也努力跟上節奏，結尾時則有些站不穩、險些踉蹌。

許志豪、陳孟賢見狀忍不住笑成一片，「我們究竟看到了什麼？」、「不敢相信眼睛！」、「好像十八銅人」，這段舞蹈引發熱烈討論，康康也肯定陳隨意的表現，「雖然跳得沒有很好，但他真的相當認真」。滿頭大汗的陳隨意透露事前為了拼命練舞，甚至「練到手都舉不起來」。

杜忻恬與吳美琳則攜手演唱金智娟經典國語歌曲〈就在今夜〉，李子森化身「合音天使」，悄悄走到合音老師旁幫忙飆高音，頑皮又可愛的舉動讓人笑翻。

進行合唱時，歌手都選了伍佰的經典作品。首先登場的是陳隨意與蕭玉芬合唱〈愛情限時批〉，俏皮的男女對唱，歌聲帶有浪漫的甜味，緊接著彭正與陳孟賢合唱〈煞到妳〉，兩人火力全開、默契十足；最後由吳俊宏與李子森演唱〈樹枝孤鳥〉，展現伍佰瀟灑不羈的風格，全場更被氣氛感染跟著起立搖擺。

