娛樂 最新消息

BL男偶像猥褻女翻譯遭逮！聽判「軟腳站不穩」女粉全落淚

上村謙信以BL日劇爆紅，卻爆出非禮女翻譯。（翻攝自X）上村謙信以BL日劇爆紅，卻爆出非禮女翻譯。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本25歲男星上村謙信因主演BL劇《未成年～青澀的我們笨拙地進行中～》爆紅，今年3月在香港舉辦粉絲見面會後，涉嫌於慶功宴上猥褻女翻譯遭當地警方逮捕。案件昨（13日）在西九龍裁判法院宣判，上村謙信被裁定非禮罪成，判罰1.5萬港幣（約5.9萬元台幣），聽到判決當下突軟腳站都站不穩，男翻譯員攙扶後還與他相擁安慰，現場多名女粉絲聞訊後當場落淚。

起訴書指出，上村謙信於2025年3月2日在旺角砵蘭街一間餐廳內非禮一名女性翻譯員，被害女翻譯員指證，當時被坐在座位上的上村謙信以手觸摸左大腿外側，移開後又遭上村謙信用手背掃過並以指尖輕掃、輕拍，之後甚至遞上手機並透過翻譯軟體傳訊，暗示「要不要一起去外面…」，因而感到不適並婉拒。

裁判官余俊翔認定，上村謙信在宴席上的肢體接觸屬猥褻行為，並透過言語暗示表達想與被害女翻譯員單獨相處，足以顯示具有猥褻意圖，因此裁定罪名成立。不過，上村謙信的委任律師立即求情，認為上村謙信因案件遭經紀公司「星塵傳播」解約，不僅被開除退出男團「ONE N' ONLY」，甚至需支付高達300萬港幣（約1180萬元台幣）的違約金，10多年打拚的演藝事業毀於一旦。

不過，裁判官並未採納，最終判決裁定上村謙信非禮罪成，罪名成立且需繳罰金，他聽到判決當下連站都站不穩，現場多名女粉絲聞訊後當場落淚。其實，上村謙信今年憑藉BL劇《未成年》人氣急升，但猥褻女翻譯事件曝光後遭經紀公司光速切割，原訂亞洲巡迴見面會也全數取消；今年4月15日開庭時，上村謙信就曾在法庭上放聲大哭、否認犯行，也讓旁聽的女粉絲心疼到潸然淚下。

