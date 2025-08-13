韓漫《以燮的戀愛》要拍真人版了 網敲碗「2痞帥男星」演主角

熱門韓漫《以燮的戀愛》宣布將拍攝成真人版電視劇，網友狂敲碗這2名男星演男主。（翻攝自IG、Webtoon、IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日知名南韓網漫《全知讀者視角》因改編成電影引起轟動，又傳出另一部知名網漫《以燮的戀愛》也確定要拍攝成電視劇，漫畫迷們在得知要翻拍真人版後，一致認為「這2名」痞帥風格的男星，最有資格接演男主角。

《以燮的戀愛》主角太以燮。（翻攝自Webtoon）

《以燮的戀愛》主角為母胎單身的帥氣財閥三代太以燮，自從他的大學同期兼成績競爭對象姜敏京進入公司擔任其秘書後，兩人從競爭對象逐漸產生化學變化，進而展開一段浪漫愛情，該作先是以網路小說形式連載，後又改編為網漫，如今更宣布要開拍真人版電視劇。

請繼續往下閱讀...

韓網一致認為宋江（左）與徐康俊（右）很適合演男主角。（翻攝自IG）

據韓媒報導，目前製作團隊還在進行劇本撰寫，完成後才會進入選角階段，預計最快2026年下半年至2027年上半年公開角色資訊。消息一出立刻在韓網路上掀起熱議，粉絲一致敲碗徐康俊或宋江擔任男主角：「請一定找痞帥型美男來演，以燮是天生美男」、「畫風根本徐康俊本人」、「宋江也很搭」、「需要又帥又痞的男主，宋江跟徐康俊完全可以」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法