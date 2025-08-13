晴時多雲

娛樂 最新消息

李多慧颱風天遇狂風 自豪來台3年不害怕網笑翻

李多慧稍早出席記者會。（記者林欣穎攝）李多慧稍早出席記者會。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕中度颱風「楊柳」下午登陸，北部刮起大風有陣陣降雨，韓籍啦啦隊女神李多慧今（13）日海科館秋季活動健走記者會，擔任活動的應援大使，稍早她在社群上分享走在街上的影片，不敵狂風頭髮吹得四散，反應相當爆笑。

李多慧遇強風頭髮四散。（翻攝自Threads）李多慧遇強風頭髮四散。（翻攝自Threads）

她過去曾騎車環島，也說自己喜歡台灣的海洋。而農曆7月鬼門開將至，李多慧則笑回不怕鬼，反而覺得很好玩。

李多慧遇強風頭髮四散。（翻攝自Threads）李多慧遇強風頭髮四散。（翻攝自Threads）

李多慧表示：「在台灣三年的老鳥已經不怕颱風了。真的呀。」並附上走在街上面對強風仍持續向前，頭髮不停被吹亂、蓋住頭髮，她也不忘提醒：「大家下班路上或回家時一定要小心喔 ! 」

李多慧今在記者會上談及台灣農曆鬼門開，她說自己從小氣場強，沒有遇過「好兄弟」，還幽默表示自己很想要看到，「如果看到的話，要一起聊天，問問是不是韓國人？」

點圖放大body

