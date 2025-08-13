阿妹還不夠！蕭敬騰站上大巨蛋 為「大師兄」林智勝引退留台灣

蕭敬騰擔任林智勝引退賽的賽後嘉賓。（味全龍提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕43歲的味全龍「大師兄」林智勝9月初將引退，除了「阿妹」張惠妹確定在9月6日引退賽中，重返大巨蛋開唱，向同樣來自台東的林智勝致敬，還有金曲歌王蕭敬騰也確定獻聲，會在9月5日大巨蛋賽後演唱致敬「大師兄」!

這場特別的演出是由林智勝親自發出邀請，蕭敬騰透露：「謝謝大師兄想到我，備感榮幸。」為了這次演出全心投入，蕭敬騰特別和公司商量盡量在演出前暫停工作安排，專心準備綵排與內容設計；原本早已規劃前往日本欣賞他長年嚮往的瑞典樂團演出，票都買好了，最終仍決定留在台灣，為「大師兄」的退役站上舞台。

據了解，蕭敬騰不僅多次與球團還有導演團隊開會討論演出細節，甚至親自到球場探班球隊練習，深入了解現場的氛圍，只為了確保當天的演出能夠完美融合整體儀式，成為球迷與林智勝永難忘懷的一刻。「我希望讓大師兄，還有所有球迷，都能感受到我的誠意。」這場結合音樂與棒球的退役演出，將於台北大巨蛋震撼登場，敬請期待這場跨界情誼的感動瞬間。

林智勝感動表示：「希望邀請原住民小朋友還有歌手來幫我引退，找了蕭敬騰來，因為他的歌曲很撼動人心。」「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽將於9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉行，開賣至今預售票已突破6萬張，顯示球迷對「大師兄」的深厚情感與期待。味全龍球團再釋出重磅消息，金曲歌王蕭敬騰將於9月5日賽後登場獻唱，以音樂致敬台灣棒球傳奇，讓這場榮耀之戰再添星光。

林智勝多年來關注並投入台灣原住民棒球運動發展，而蕭敬騰同樣來自原鄉，兩人跨界相挺，象徵著原民力量在體育與音樂領域的閃耀傳承。林智勝誠摯邀請好友蕭敬騰能夠來他的引退賽獻唱，9月5日當晚，兩位分別以球棒與音樂寫下傳奇的代表人物，將於台北大巨蛋同框，見證彼此的榮耀時刻。

蕭敬騰將帶來專屬編排的經典組曲，與現場數萬名球迷一同唱響屬於林智勝的榮耀樂章。每一段旋律，都將對應「大師兄」在球場上的奮戰精神，成為這場引退盛典最動人的篇章。蕭敬騰的經紀公司表示：「感謝大師兄的邀請，能夠在這麼重要的時刻，與所有球迷一同見證他的榮耀時刻，對我來說是莫大的榮幸。我們將準備最熱血的演出，希望透過音樂把祝福傳遞給大師兄，並讓現場的每一位觀眾都能感受到這份祝福與力量。」

