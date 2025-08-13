晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅直播家暴身障妻 疑拉小三同居囂張稱：老婆要找打不跑的

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅哲宇經常在社群分享生活，沒想到他近日在直播時，毆打患有認知障礙的老婆卓瑪，將對方打到雙眼出血，不斷哀號。更可惡的是，哲宇口出狂言，「老婆要找打不跑的」，此外，畫面中出現另一名女子，卓瑪則透露，「那是我老公的愛人」，疑似把小三帶回家同居，引起網友震怒。

中國網紅哲宇直播家暴認知障礙妻子。（示意圖）中國網紅哲宇直播家暴認知障礙妻子。（示意圖）

哲宇近日在社群平台「快手」直播時，強行將不明物體塞入卓瑪口中，下一秒便將鏡頭遮擋，傳出女子的哀號聲，事後卓瑪的眼睛流血，哲宇更肆無忌憚地說，「老婆要找這種打也打不跑的，罵也罵不跑的」，網友追問他是否家暴過妻子？哲宇則毫不避諱坦承，「不打白不打，要使勁地打。」

此外，卓瑪在懷孕期間還被要求承擔繁重的農活，不僅需要負責洗全家的衣物、背重物，還要餵養牛馬。值得注意的是，影片中曾經出現過另一名女子，網友好奇對方身分，卓瑪則透露，那是老公的愛人，引起網友質疑，哲宇將小三接到家中同居。

哲宇強塞不明物體進入老婆嘴裡。（翻攝自微博）哲宇強塞不明物體進入老婆嘴裡。（翻攝自微博）

消息曝光後，立刻引爆網友怒火，紛紛留言痛轟，「這種人要遭報應」、「欺負老實的女人」、「趕快報警！」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中