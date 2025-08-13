網紅直播家暴身障妻 疑拉小三同居囂張稱：老婆要找打不跑的

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅哲宇經常在社群分享生活，沒想到他近日在直播時，毆打患有認知障礙的老婆卓瑪，將對方打到雙眼出血，不斷哀號。更可惡的是，哲宇口出狂言，「老婆要找打不跑的」，此外，畫面中出現另一名女子，卓瑪則透露，「那是我老公的愛人」，疑似把小三帶回家同居，引起網友震怒。

中國網紅哲宇直播家暴認知障礙妻子。（示意圖）

哲宇近日在社群平台「快手」直播時，強行將不明物體塞入卓瑪口中，下一秒便將鏡頭遮擋，傳出女子的哀號聲，事後卓瑪的眼睛流血，哲宇更肆無忌憚地說，「老婆要找這種打也打不跑的，罵也罵不跑的」，網友追問他是否家暴過妻子？哲宇則毫不避諱坦承，「不打白不打，要使勁地打。」

此外，卓瑪在懷孕期間還被要求承擔繁重的農活，不僅需要負責洗全家的衣物、背重物，還要餵養牛馬。值得注意的是，影片中曾經出現過另一名女子，網友好奇對方身分，卓瑪則透露，那是老公的愛人，引起網友質疑，哲宇將小三接到家中同居。

哲宇強塞不明物體進入老婆嘴裡。（翻攝自微博）

消息曝光後，立刻引爆網友怒火，紛紛留言痛轟，「這種人要遭報應」、「欺負老實的女人」、「趕快報警！」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

