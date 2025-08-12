晴時多雲

娛樂 最新消息

才「欺負」許允樂！李玉璽穩交張兆志前妻「談人生大事」

李玉璽鬆口感情近況。（記者張釔泠攝）李玉璽鬆口感情近況。（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕張兆志前妻許允樂與小6歲的李玉璽穩交中，日前才曬出李玉璽捏她臉的照片，打趣說「請勿欺負」放閃，被問到「人生大事」有新進度嗎？李玉璽今天鬆口：「有進度會讓大家知道，現在都很好，一切都很好。」之前有陪女友走過低潮？他也說：「算互相陪伴啦。」

李玉璽鬆口感情近況。（記者張釔泠攝）李玉璽鬆口感情近況。（記者張釔泠攝）

提及生活中的貼心互動，李玉璽透露許允樂的貓最近生病了，「會載她去獸醫院，把貓照顧好。」也說貓咪年紀還很小、不到兩歲，幸好有及早發現，「現在要好好吃藥，不能斷藥80多天。」因此女友有工作時，他就要幫忙餵藥，兩人會盡量把工作排開，協調彼此的行程。

SeoEVE、李玉璽合作。（FU Entertainment提供）SeoEVE、李玉璽合作。（FU Entertainment提供）

李玉璽近來和小20歲的「麻辣糖葫蘆」女孩SeoEVE合作新曲，還帶SeoEVE去逛夜市，被問到拍MV有沒有報備？李玉璽表示都會和女友分享工作，至於許允樂有沒有到現場「盯場」？他笑說：「是還好，她也有工作。」透露有收到SeoEVE送的可愛周邊商品，兩人都非常喜歡。

