娛樂 最新消息

韓「體育系男神」拒富豪利誘送房 25年婚姻現況曝

韓國家庭喜劇《冤家變親家》講述離婚30多年的夫妻再次相遇，成為家人的故事。（中天娛樂台提供）韓國家庭喜劇《冤家變親家》講述離婚30多年的夫妻再次相遇，成為家人的故事。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國家庭歡樂喜劇《冤家變親家》近期在中天娛樂台熱播，劇情圍繞三個家庭展開，一對離婚超過30年的夫妻，因兒女相愛而再度相遇，從過去的對立到重新成為一家人。除了戲劇化的巧合，三個家庭錯綜複雜的關係，也讓觀眾看得津津有味。

林河龍在《冤家變親家》即使80歲還是為愛而活，不受社會枷鎖束縛。（中天娛樂台提供）林河龍在《冤家變親家》即使80歲還是為愛而活，不受社會枷鎖束縛。（中天娛樂台提供）

資深喜劇演員林河龍在劇中挑戰跨齡詮釋80歲單親爸爸「申達勇」，是個信奉「我的人生是我的」的浪漫主義者，談過多段戀愛，深信真愛存在。雖然家中輩分混亂，既有34歲的孫子，也有30歲的女兒，但他毫不在意。戲中，他婚禮剛辦完沒多久就再度離婚，還說「愛情就像風一樣，昨天颳風並不代表今天會繼續颳風」，讓女兒崩潰喊從小到大沒參加過她的畢業典禮，因為父親總是忙著結婚或離婚。最終，他甚至與小31歲的女友交往，依舊活得自在不羈。

年輕時是「體育系男神」的李鍾原自曝曾有富豪提親。（中天娛樂台提供）年輕時是「體育系男神」的李鍾原自曝曾有富豪提親。（中天娛樂台提供）

另一位演員李鍾原飾演癡情父親「柳東久」，與初戀「高春英」再續前緣，兩人甜蜜互動頻放閃。劇中「高春英」稱年輕時的「柳東久」宛如法國第一美男亞蘭·德倫；而現實中的李鍾原，年輕時因帥氣外表踏入廣告圈，還以踩椅背的高難度動作成為青少年的模仿對象，被封為「體育系男神」。他曾與張東健合作青春劇《青出於藍》（又名《最後的勝負》）走紅，人氣高到有富豪打電話提親，甚至開出「娶我女兒就送房」的條件，但他因已有女友當場婉拒，這位女友後來成了他的妻子。李鍾原笑稱，第一次約會就向對方求婚，如今已結婚超過25年，感情依舊甜蜜。

集結各式家庭縮影與人生百態的《冤家變親家》，以幽默溫馨的筆觸呈現親情、愛情與人生觀，週一至週五晚間5至7點在中天娛樂台播出。

