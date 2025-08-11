晴時多雲

娛樂 日韓

防彈師弟團CORTIS起底！趙雨凡竟是台灣長大 舊照全被挖出

「CORTIS」成員顏值都超高。（翻攝自X）「CORTIS」成員顏值都超高。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國經紀公司BIGHIT MUSIC曾經誕生出「BTS」防彈少年團、「TXT」TOMORROW X TOGETHER，暌違6年他們將推出全新男團「CORTIS」，即將在本月18日正式出道，成員之一的JAMES被起底曾經在台灣讀書。

「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）吹直笛的畫面曝光。（翻攝自Dcard、IG）「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）吹直笛的畫面曝光。（翻攝自Dcard、IG）

Trainee A出道失敗，成員各分東西。（翻攝自YouTube）Trainee A出道失敗，成員各分東西。（翻攝自YouTube）

CORTIS由MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO組成，其中的JAMES曾是BIGHIT傳奇練習生組合「Trainee A」的成員，可惜該團體並未成功出道，成員四散，成員包括TWS的志薫、POW的YORCH、ALLDAY PROJECT的趙旴燦，另外目前隸屬於SM娛樂的練習生計畫「SMTR25」的Justin（JJ），以及目前正在參加《BOYS II PLANET》的李相沅、Leo都是「Trainee A」出身。

「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）被發現上過大愛的節目。（翻攝自YouTube）「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）被發現上過大愛的節目。（翻攝自YouTube）

「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）畢業時領獎，還拿著手搖飲現身街頭，實在有夠台。（翻攝自X）「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）畢業時領獎，還拿著手搖飲現身街頭，實在有夠台。（翻攝自X）

即將滿20歲的JAMES成為唯一一個成功存活於BIGHIT的Trainee A成員，港媒報導，2005年10月14日出生的他是港泰混血兒。據說他本名為「趙雨凡」，網友起底他曾經在台灣讀書，就讀新北市新店的直潭國小，國中則是台北市民族實驗國中，他不但成績優異，英文見長，還稱喜歡打曲棍球、打籃球及打電動，社群上關於他吹直笛、英語演講、才藝表演、畢業生致詞等各式影片不少，甚至有人找出他曾經上過大愛的節目，中文也講得有夠台，讓不少台灣網友感到很親切。

「CORTIS」的成員JAMES（趙雨凡）被起底曾經在台灣讀書。（翻攝自X）「CORTIS」的成員JAMES（趙雨凡）被起底曾經在台灣讀書。（翻攝自X）

CORTIS已公開出道專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》的先行曲《GO!》MV，8月18日將釋出主打歌《What You Want》正式出道。

