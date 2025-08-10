日本AV女優因病停工一年 回歸祭重磅「人生第一次」

日本AV女優齋藤花紗音因出心律不整停工一年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優齋藤花紗音先前因診斷出心律不整，停工一年，經過休養生息，長相甜美、身材火辣的她，宣布重磅回歸，並獻出人生第一次「中出作品」。齋藤花紗音停工前曾推出兩部AV作品，非常受歡迎，如今她又要回到AV業界，許多老司機都高喊：「準備好了」。

齋藤花紗音停工前曾推出兩部AV作品。（翻攝自X）

齋藤花紗音宣布重磅回歸，並獻出人生第一次「中出作品」。（翻攝自X）

去年齋藤花紗音被醫師診斷出患有心律不整的問題，醫師強烈要求她避免激烈運動，她在百般無奈之下只好宣布暫停AV活動。經過一年的休養，她帶著更性感的身材回歸，AV片商更加碼宣布，齋藤花紗將獻出人生第一次的「中出」作品。

希望齋藤花紗音身體恢復健康，能延續先前的人氣。（翻攝自X）

雖然曾經非常受到歡迎，不過，是否能再回到從前那麼受歡迎，人人都沒有把握。加上AV界新人輩出，齋藤花紗音是否能夠重回巔峰，就要看她的身體健康狀況表現。

齋藤花紗音長相甜美，身材火辣。（翻攝自X）

