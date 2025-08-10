晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日本AV女優因病停工一年 回歸祭重磅「人生第一次」

日本AV女優齋藤花紗音因出心律不整停工一年。（翻攝自X）日本AV女優齋藤花紗音因出心律不整停工一年。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優齋藤花紗音先前因診斷出心律不整，停工一年，經過休養生息，長相甜美、身材火辣的她，宣布重磅回歸，並獻出人生第一次「中出作品」。齋藤花紗音停工前曾推出兩部AV作品，非常受歡迎，如今她又要回到AV業界，許多老司機都高喊：「準備好了」。

齋藤花紗音停工前曾推出兩部AV作品。（翻攝自X）齋藤花紗音停工前曾推出兩部AV作品。（翻攝自X）

齋藤花紗音宣布重磅回歸，並獻出人生第一次「中出作品」。（翻攝自X）齋藤花紗音宣布重磅回歸，並獻出人生第一次「中出作品」。（翻攝自X）

去年齋藤花紗音被醫師診斷出患有心律不整的問題，醫師強烈要求她避免激烈運動，她在百般無奈之下只好宣布暫停AV活動。經過一年的休養，她帶著更性感的身材回歸，AV片商更加碼宣布，齋藤花紗將獻出人生第一次的「中出」作品。

希望齋藤花紗音身體恢復健康，能延續先前的人氣。（翻攝自X）希望齋藤花紗音身體恢復健康，能延續先前的人氣。（翻攝自X）

雖然曾經非常受到歡迎，不過，是否能再回到從前那麼受歡迎，人人都沒有把握。加上AV界新人輩出，齋藤花紗音是否能夠重回巔峰，就要看她的身體健康狀況表現。

齋藤花紗音長相甜美，身材火辣。（翻攝自X）齋藤花紗音長相甜美，身材火辣。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中