娛樂 最新消息

母嬰團購水很深？女律師揭「年收50萬美金真相」：不要盲目追隨

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕律師李怡貞今在社群發文，針對近期的網紅母嬰產品廣告不實爭議事件，直言部分團購若經營得當，一年收入可高達50萬美金，但同時必須承擔相應的法律責任。

律師李怡貞曝母嬰團購內幕。（翻攝自臉書，經後製處理）律師李怡貞曝母嬰團購內幕。（翻攝自臉書，經後製處理）

李怡貞透露自己從女兒出生以來，從未接過任何嬰兒用品業配或團購邀約，單純分享育兒的喜悅。即使代言的魚油品牌曾希望讓女兒入鏡，她也堅持拒絕，堅信產品好才是重點。她更指出有些標榜歐美品牌的母嬰產品，在當地市場根本找不到，實際上是台灣或大陸製造，重點問題不在於產地，而是廣告不實。

依公平交易委員會2023年修正的《網路廣告案件處理原則》，部落客、網紅、直播主等都被明確納入「廣告主」範疇，若涉及不實宣傳，將依涉入程度區分為「薦證者」或「廣告主」。若僅是單純分享親身體驗，原則上不會直接受行政處罰，但消費者仍可求償；若經常性販售商品，或與廠商採分潤模式合作，則更可能被認定為「廣告主」，須直接承擔行政與民事責任。

律師李怡貞曝母嬰團購內幕。（翻攝自臉書）律師李怡貞曝母嬰團購內幕。（翻攝自臉書）

她舉例，有些網紅團購分潤可達5%-30%，甚至自有品牌貼牌業配的利潤高達70%-80%，一旦廣告不實，該賠的責任都跑不掉。相對而言，單純收取一次性代言費的業配，法律風險較低。

李怡貞也呼籲消費者，購買嬰兒用品時應多花時間研究成分與品牌，不要盲目追隨歐美標籤。她回憶過去在德國逛藥妝店時，看多了真品，便能迅速分辨哪些產品值得購買，強調資訊透明與誠信才是消費市場的根本」。

