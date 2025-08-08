黃偉晉14年後再同台陳子鴻 重現「星光往事」掀回憶殺

黃偉晉在《大學聲》擔任評審。（踢帕娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《大學聲》迎來「糾察隊長」黃偉晉擔任評審，他自曝是忠實觀眾，並直接點名支持選手品怡，力挺心中實力唱將。更巧的是，本集同台導師竟有他在2009年《超級星光大道》時的評審陳子鴻，兩人相隔多年重聚舞台，彷彿時空交錯，黃偉晉還首度公開當年參賽與選手合影，引發現場驚呼。

黃偉晉與超級星光大道選手合影舊照曝光。（踢帕娛樂提供）

本集進入復活賽，氣氛格外濃烈，不少選手因淘汰陰影而重拾信心。來自HUR+的香蘭哽咽表示，節目後一度因外界聲音迷失方向，不知如何詮釋歌曲。黃偉晉溫暖回應：「每個人跟你說的話都是參考，決定權在你手中，也可以不要理我說的。」誠懇又帶幽默的話，讓現場氣氛回溫。

阿彥將於下半年加入全新混聲饒舌團體「B CRUSH 不小心製造」。（踢帕娛樂提供）

亮點之一是曾與梁文音合作的選手阿彥，獲陳子鴻欽點回歸復活賽，因綜合實力受到經紀公司青睞，將於下半年加入全新混聲饒舌團體「B CRUSH 不小心製造」。該團由四位跨節目人氣選手組成，包括阿彥、《原子少年2》人氣王宰宰、話題選手洪暐，以及《DD52》冠軍女團 G.O.F 主唱蝶香。B CRUSH 融合混聲、饒舌與旋律元素，成員背景橫跨不同選秀節目，預計將為華語樂壇注入新能量。

