晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃偉晉14年後再同台陳子鴻 重現「星光往事」掀回憶殺

黃偉晉在《大學聲》擔任評審。（踢帕娛樂提供）黃偉晉在《大學聲》擔任評審。（踢帕娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《大學聲》迎來「糾察隊長」黃偉晉擔任評審，他自曝是忠實觀眾，並直接點名支持選手品怡，力挺心中實力唱將。更巧的是，本集同台導師竟有他在2009年《超級星光大道》時的評審陳子鴻，兩人相隔多年重聚舞台，彷彿時空交錯，黃偉晉還首度公開當年參賽與選手合影，引發現場驚呼。

黃偉晉與超級星光大道選手合影舊照曝光。（踢帕娛樂提供）黃偉晉與超級星光大道選手合影舊照曝光。（踢帕娛樂提供）

本集進入復活賽，氣氛格外濃烈，不少選手因淘汰陰影而重拾信心。來自HUR+的香蘭哽咽表示，節目後一度因外界聲音迷失方向，不知如何詮釋歌曲。黃偉晉溫暖回應：「每個人跟你說的話都是參考，決定權在你手中，也可以不要理我說的。」誠懇又帶幽默的話，讓現場氣氛回溫。

阿彥將於下半年加入全新混聲饒舌團體「B CRUSH 不小心製造」。（踢帕娛樂提供）阿彥將於下半年加入全新混聲饒舌團體「B CRUSH 不小心製造」。（踢帕娛樂提供）

亮點之一是曾與梁文音合作的選手阿彥，獲陳子鴻欽點回歸復活賽，因綜合實力受到經紀公司青睞，將於下半年加入全新混聲饒舌團體「B CRUSH 不小心製造」。該團由四位跨節目人氣選手組成，包括阿彥、《原子少年2》人氣王宰宰、話題選手洪暐，以及《DD52》冠軍女團 G.O.F 主唱蝶香。B CRUSH 融合混聲、饒舌與旋律元素，成員背景橫跨不同選秀節目，預計將為華語樂壇注入新能量。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中