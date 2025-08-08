晴時多雲

娛樂 最新消息

林志玲原來是吃貨 「第一名模」暴風式吸入泡麵

「台灣第一名模」林志玲近日一段吃泡麵的影片在網路瘋傳。（翻攝自臉書）「台灣第一名模」林志玲近日一段吃泡麵的影片在網路瘋傳。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「台灣第一名模」林志玲近日一段吃泡麵的影片在網路瘋傳，她與日本「EXILE 放浪兄弟」成員「AKIRA」黑澤良平婚後，生活重心轉往家庭，所以她經常透過社群平台分享自己的日常。繼先前曬出吃生煎包的照片之後，這次林志玲又公布自己狂吸泡麵的影片，只見她沒有偶像包袱，非常大方的吸入，感覺很療癒。

林志玲年紀比AKIRA大7歲，不過兩人婚姻生活甜蜜，育有1子。先前她曾曬出自己替兒子手做的便當，沒想到除了廚藝精湛之外，林志玲也是個美食家。

林志玲暴風式吸入泡麵畫面曝光。（翻攝自小紅書）林志玲暴風式吸入泡麵畫面曝光。（翻攝自小紅書）

別看林志玲身材窈窕，她仍然經常品嘗美食，比較特殊的是，林志玲非常自律，會控制自己吃高熱量食品的「量」。林志玲喜歡吃東坡肉、生煎包、泡麵也是她的心頭好。

林志玲在影片中透露自己非常喜歡吃泡麵，喜歡的程度高到搭飛機時也會抓緊轉機空檔吃泡麵，看著她對面前熱騰騰的泡麵暴風式吸入麵條，讓人覺得非常痛快。

【林志玲吃生煎包畫面】

在 Instagram 查看這則貼文

林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文

