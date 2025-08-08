前AKB48成員加藤玲奈報喜訊 宣布甜嫁圈外男

前AKB48成員加藤玲奈今宣布與圈外人結婚。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前AKB48成員加藤玲奈今（8）透過個人社群平台發布公告，表示自己與一名交往多時的圈外男性結婚，希望得到大家溫暖的守護，也請大家今後多多指教。

加藤玲奈曬出自己和老公的合照，由於老公是圈外人，加藤玲奈還貼心的把老公的臉藏起來，不過，她說對方是個非常誠實的人，連自己固執的個性也能全盤接納，加上人溫柔、體貼，是非常出色的對象。

加藤玲奈（左）的老公是一名圈外人。（翻攝自X）

加藤玲奈曬出的合照中，夫妻兩人穿著淺色休閒短袖上衣與短褲，看起來非常相配。依偎在老公身邊的加藤玲奈臉上堆滿甜笑，雙手托腮，看起來幸福滿滿。

2010年加藤玲奈以AKB48第10期生出道，外表甜美的她曾在2017年的「總選舉」中獲得第21名，也是她生涯最高名次。她的暱稱是「れなっち」（Renacchi），也以暱稱發起多次活動，引起不少話題，2022年2月加藤玲奈從AKB48畢業，之後以藝人、模特兒身分繼續活躍於演藝圈。

加藤玲奈在社群公告自己結婚消息。（翻攝自X）

【加藤玲奈聲明全文】

公告

非常抱歉，雖然是關於我個人的事，但，我，加藤玲奈，謹此向大家報告。

我已經與交往的圈外人登記結婚。

他是一個非常誠實的人，連我固執的個性也能全盤接納，溫柔又體貼的他是個非常出色的對象。

今後我們將以「夫妻」的身分攜手並進、互相扶持，一起建立充滿笑容的幸福家庭。

希望能夠得到大家溫暖的守護，這樣會讓我感到無比幸福。

日後也請大家多多指教。

2025年8月8日

加藤玲奈

