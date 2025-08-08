驚喜！貝克漢帥兒讓「北港」被世界看見 台灣網友刷國旗歡迎他

羅密歐（左）是貝克漢（右二）家中的次子。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕大衛貝克漢與維多莉亞的次子羅密歐貝克漢今年22歲，和爸爸一樣喜歡踢足球，不過去年9月已離開英國職業足球俱樂部「布蘭特福德」，並宣佈退役，有意朝時尚圈發展。今天他在社群分享一些生活片段，其中一張照片讓台灣網友超驚喜，甚至在留言區貼出國旗歡迎他來台灣。

羅密歐在社群貼出北港天上聖母遶境相關照片，台灣網友驚喜。（翻攝自IG）

在羅密歐分享的照片中，有一張出現「北港天上聖母遶境」，讓台灣網友看了好興奮，由於羅密歐的社群追蹤人數多達397萬人，有網友開心留言：「北港也算是被世界看見了！」另有台灣網友留言：「希望羅密歐改天來北港旅遊。」也有多位網友喊話羅密歐：「歡迎來北港！」還有網友以英文留言給羅密歐：「希望你能來台灣！」

台灣網友貼出國旗圖案歡迎羅密歐來台灣玩。（翻攝自IG）

由於北港朝天宮天上聖母遶境在台灣一直是重要民俗活動，因此對於貝克漢兒子在社群貼出相關照片，也讓網友更加熱烈討論。

