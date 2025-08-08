晴時多雲

娛樂 電影

（連線訪問）風光入圍23項艾美獎卻自爆「有罪惡感」 喜劇天王最開心金獎名導角逐演員獎

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問〕喜劇天王塞斯羅根憑藉Apple TV+ 熱門影集《片廠風雲》首度入圍艾美獎最佳喜劇男主角，該影集更以23項提名創下喜劇類影集最多提名紀錄。面對如此大的鼓舞，他卻直言：「我對這一切還真有點罪惡感！」

Apple TV+ 熱門影集《片廠風雲》風光入圍艾美獎23項大獎，導演馬丁史柯西斯（右）也以演員身分入圍。（Apple TV+ 提供）Apple TV+ 熱門影集《片廠風雲》風光入圍艾美獎23項大獎，導演馬丁史柯西斯（右）也以演員身分入圍。（Apple TV+ 提供）

回憶公布入圍當下，塞斯不諱言自己有點嚇傻，整個人像在恍神，他說當時正忙著寫劇本，原本該是慶祝的時刻，卻瞬間轉為一股深深的不安，「我突然整個人被恐懼淹沒，覺得我們做的不夠好，應該從頭來過，因為壓力真的太大了。」

不過，當恐慌的感覺逐漸平息，43歲的塞斯終於開始享受這份成就，「我後來釋懷了，到了晚上開始覺得很開心」他說和太太後來選擇以低調放鬆的方式慶祝：「我們出去吃了起司漢堡、喝了幾杯紅酒，真的很棒。」

塞斯羅根透露一開始知道《片廠風雲》入圍艾美獎23項大獎，竟感到「罪惡」。（Apple TV+ 提供）塞斯羅根透露一開始知道《片廠風雲》入圍艾美獎23項大獎，竟感到「罪惡」。（Apple TV+ 提供）

除了個人提名，《片廠風雲》也讓金獎大導演馬丁史柯西斯獲得生涯首度演出類提名，塞斯感性表示：「他看起來真的很開心，這讓我很感動。我內心深處一直很害怕他會後悔參與這部影集。但看到他對提名這麼開心，我還有跟他女兒傳訊息，她說他非常興奮、非常開心，這讓我感覺非常棒！」

由於《片廠風雲》確定拍攝第2季，被問到史柯西斯是否有望再度客串？塞斯當場笑說：「我們會想辦法把他拉進來的！」《片廠風雲》已於Apple TV+ 上線中。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

