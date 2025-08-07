寫信給譚德塞轟動全球！林薇真實身世竟藏《我們六個》震撼原型

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》讓觀眾看得揪心。劇中描繪六名手足在命運摧殘下相依為命的故事，情節雖如戲劇般極端，實則改編自真實社會事件。劇中由涂善存飾演的大哥原型，正是現實生活中走出家庭悲劇、成為教育者與創業者的林作賢。而他的女兒，更是備受關注的社會行動者林薇，曾在全球疫情爆發時，以一封公開信勇敢向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞喊話，為台灣發聲。

林薇（左）為台灣發聲爆紅，她的父親林作賢的真實故事改編成《我們六個》。（翻攝自臉書）

2020年新冠疫情蔓延全球，台灣卻被排除於世衛體系之外。林薇以個人身分撰寫全英文公開信，向譚德塞陳述台灣在防疫體系中應有的角色與貢獻，理性清晰、情感真摯，迅速在社群媒體上引發迴響，也受到國際媒體關注，被譽為「來自年輕世代的溫柔吶喊」。

請繼續往下閱讀...

除政治發聲外，林薇長期關注女性權益與健康議題，創辦「小紅帽 With Red」與亞洲首間「小紅厝月經博物館」，積極推動月經平權與終止月經貧窮。她不僅發起公益衛生棉募資、舉辦偏鄉教育活動、設計「月經地圖」、翻譯國際教材，更串連國內外倡議者，試圖改變社會對「月經」的負面觀感，讓身體議題成為公共對話的一部分。

林作賢（右）是《我們六個》原型人物，與劇中飾演小三的林雨葶合影。（翻攝自臉書）

林薇去年被選入富比士社會影響力傑出青年，並獲得全額獎學金，於英國牛津大學研修公共政策與公共政策研究雙碩士。她與父親林作賢關係緊密，她曾在社群貼文中深情寫道，父親像是引導人生的智者，「我習慣把心中最深切的迷惘與他分享。」她形容父親從不給出標準答案，也不以說教姿態示人，而是像哲學家一樣推導思路，引領她思考，「他教會我為自己的決定負責，卻從沒強加於我該如何做決定的方式。」這樣的尊重與信任，成為林薇堅定行動、獨立思辨的重要基石。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法