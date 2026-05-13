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金曲37》「礦工的兒子」角逐台語歌王 《必巡》神曲主唱入圍哭了

吳永吉以專輯《褪褲lān的兄弟》入圍4項大獎。（獨一無二娛樂提供）吳永吉以專輯《褪褲lān的兄弟》入圍4項大獎。（獨一無二娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第37屆金曲獎6月27日在台北小巨蛋舉辦頒獎典禮，董事長樂團主唱「吉董」吳永吉去年底以個人名義「吳永吉 Kiat Táng」發行首張個人台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》，風光入圍第37屆金曲獎最佳台語專輯、最佳台語男歌手獎、年度專輯獎與最佳作詞人獎（武雄）共4項大獎。

吉董將與蕭煌奇、吳永吉、曾瑋中、周自從以及CJMit力拚台語歌王大獎。他表示，入圍公布當下他正陪同視障朋友登山，只覺得手機一直震動，直到抵達休息點看手機，才發現湧入大量的祝福，讓他又驚又喜。

吉董感動說：「就如生活裡的每一天，一切平常心看待！感謝礦工朋友們為這塊土地的努力，不忘感謝「猴硐礦工文史館」的協助，「感謝幫忙支持這張專輯了解這些故事的朋友們，感謝我的爸媽努力辛勤工作養育。」

曾瑋中得知入圍台語歌王忍不住大哭。（時代創藝提供）曾瑋中得知入圍台語歌王忍不住大哭。（時代創藝提供）

近年唱紅《必巡》的台語歌手曾瑋中再次角逐台語歌王，他表示：「這幾年都跟金曲獎比較無緣，所以今年刻意迴避，故意讓自己避開金曲獎的公布，不想接受訊息。」沒想到突然就聽到手機有訊息進來，得知入圍馬上淚崩，他說：「實在太害羞，我趕緊躲到品牌的試衣間放聲大哭。我媽還打電話來恭喜我說『你跟蔡依林入圍同一屆了耶！』」

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