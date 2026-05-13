金曲37》告五人、Tizzy Bac「網內互打」 黑夜狂奔將奔向終點

告五人入圍最佳樂團大獎。（資料照，相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕第37屆金曲獎今（13日）公布入圍名單，告五人和同公司的Tizzy Bac同時入圍最佳樂團，形成「網內互打」局面，兩團也各自發表入圍感言。

告五人忙完歐美巡演，本周末將回到台北舉辦兩場「黑夜狂奔」演唱會，為這套巡演畫下句點，對於入圍最佳樂團大獎，告五人表示：「謝謝評審團的肯定！能夠把音樂的美好分享給這個世界每一個人，是我們一直在努力的事。製作團隊聽到消息也感到非常開心，大家都很努力在製作《我們就像那些要命的傻瓜》這張專輯！感謝歌迷的支持愛護，想邀請大家跟我們一起集氣。」

請繼續往下閱讀...

告五人為了製作《我們就像那些要命的傻瓜》，遠渡重洋到倫敦的艾比路錄音室錄製，也成為首度進駐艾比路錄音室錄製專輯的華語歌手。這座擁有近百年歷史的傳奇錄音殿堂，曾孕育披頭四、Pink Floyd等傳奇作品的音樂殿堂，如今也留下告五人的聲音足跡。

創作能量持續爆發，告五人在第四張專輯中做出關鍵突破，首度由團員親自扛起製作人重任，攜手曾與日本樂壇天后米希亞、星野源、「平成歌姬」中島美嘉合作的日本頂尖錄音工程師渡邊省二郎加入，全面提升聲音製作層次。

Tizzy Bac最近巡演剛告一段落，對於入圍最佳樂團，開心表示：「謝謝大家聽Tizzy Bac的音樂。」（資料照，相信音樂提供）

Tizzy Bac最近巡演剛告一段落，對於入圍最佳樂團，開心表示：「謝謝大家聽Tizzy Bac的音樂，也謝謝跟我們一起玩音樂的朋友們，可以一直做這樣的事情很久，是一件很開心的事情，希望大家也可以繼續地享受音樂的力量。回想起上一次得獎是近20年前，能夠再次以《說出我的名字》入圍，覺得很榮幸，也很期待！」

《說出我的名字》專輯融合歐美樂團直接、強烈的風格，開啟Tizzy Bac音樂的全新時代。專輯邀請三金音樂製作人盧律銘共同操刀，並攜手曾獲葛萊美獎提名的英國混音師Mikko Gordon進行混音工程，讓音樂的層次與張力更具衝擊力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法