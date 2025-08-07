郎祖筠錄影頻打嗝！靈異體質發作驚爆「現場不只我們」

〔記者傅茗渝／台北報導〕《姊妹亮起來》每週三、四晚間10:15播出，由梁赫群與代班主持人米可白共同主持，近日邀請郎祖筠、陳為民、甄莉、阿諾與畇二擔任來賓，分享毛骨悚然的撞鬼經歷，驚悚氛圍讓現場眾人神經緊繃。

左起為畇二、阿諾、甄莉、陳為民、郎祖筠、米可白、梁赫群，一同錄製《姊妹亮起來》靈異主題特輯，眾人笑中帶驚。（民視提供）

郎祖筠透露，某次和先生到峇厘島旅遊時，參觀了當地人避之唯恐不及的「惡魔廟」，結果先生回飯店後身上竟出現數道詭異爪痕。她詢問導遊卻得不到解釋，現場氣氛詭譎，讓人不寒而慄。錄影當天，她的靈異體質也似乎被觸動，當其他來賓分享撞鬼故事時，她不停打嗝，錄影結束後才悄悄告訴工作人員：「剛剛錄影時，我一直感覺有『人』在旁邊一起看節目。」讓工作人員也不禁背脊發涼。

郎祖筠在錄影現場感應異狀。（民視提供）

陳為民則分享，自己錄Podcast時也曾遇過詭異現象。有次戴著監聽耳機時，突然聽見一名陌生女子的聲音，就像是正在講話卻突然被打斷，但回放錄音時，那段聲音竟然完全消失，讓他至今無法解釋。

陳為民講述錄Podcast時聽到神秘女聲的靈異經歷。（民視提供）

甄莉回憶年輕時與朋友到菲律賓宿霧旅遊，為省錢入住一間看似老舊但遊客不少的旅館。她一人睡一間，晚上睡覺時竟感覺床邊有人坐下，接著看到一名身形黑瘦的菲律賓男子坐在床邊，低聲說：「你睡了我的位置。」當場讓她嚇到快崩潰。

阿諾則分享與朋友赴日本旅遊時，入住飯店期間整夜聽見隔壁房不停有洗澡、沖馬桶的聲音，甚至還傳來相機鏡頭伸縮與快門聲。她驚恐地躲進棉被後，竟還看到閃光燈一閃一閃，整晚瑟縮不敢出來，至今難忘那晚的驚恐體驗。

