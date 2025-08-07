苗可麗不忍了！大稻埕爆氣攔車 當眾飆罵動力火車：在我面前想都別想

〔記者李紹綾／台北報導〕苗可麗代言Uber，廣告《跳過攔車鬧劇！Uber也有小黃》以八點檔式誇張演繹各種攔車情境，讓網友笑到噴飯。她昨（6日）出席大稻埕夏日節，直接把最新鬧劇搬上現場舞台，突襲攔截前任代言人動力火車，讓全場觀眾直呼：「這根本是八點檔現場吧！」

苗可麗（右）與動力火車出席大稻埕夏日節，上演攔車吵架戲碼。（Uber提供）

前任代言人動力火車唱完經典神曲《忠孝東路走九遍》，正幽默喊話：「代言結束，忠孝東路不用攔9遍了，我們也來攔車看看。」沒想到現任代言人苗可麗氣勢登場，當場「攔截」，笑說：「這輩子開過公車，還沒罵過火車！」隨即火力全開，上演最擅長的八點檔飆罵橋段：「攔什麼攔？有Uber還攔車？在我面前，想都別想！」瞬間讓全場爆笑不止。

這場「史詩級突襲」不僅是首次由前後任代言人同台互動，更像是一場精心策劃的幽默鬧劇。苗可麗甚至現場清唱惡搞版《忠孝東路攔九遍》，得意喊：「我可是歌手出道的，也發過唱片喔！」動力火車則一臉委屈吐槽：「可麗姐搶我們代言，還要唱我們的歌喔？」前後任代言人的搞笑互動將現場氣氛推向高潮，觀眾直呼：「這比廣告還鬧！」

苗可麗（右）與動力火車出席大稻埕夏日節，上演攔車吵架戲碼。（Uber提供）

苗可麗在臉書打趣寫道：「八點看什麼煙火？再攔車就看我發火啦！」笑說：「剛剛動力火車在大稻埕夏日節，被我當場逮到說要攔車，可麗姐我接Uber代言不是做假的餒。管你前任代言人，我照樣罵一頓，誰還在攔車？給我站出來一起罵！」

動力火車也發文笑說：「才剛拿下金曲獎，沒想到立刻上演八點檔！剛在大稻埕夏日節鬆口說要攔車，結果Uber新代言人苗可麗竟然蹦上台，用她招牌的罵功，罵到狗血淋頭！怎麼會真的攔車呢..」苗可麗看到則回應：「怎麼捨得罵你們，最愛動力火車了！只是今天不利用工作罵你們，這輩子沒機會了，又不是皮在癢，謝謝你們今天讓我罵了一下，幫大家謀福利囉！」

