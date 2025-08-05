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蔡小虎遭爆「進ICU搶救」後露面！親口坦承「疼痛想吐」腸子有狀況

〔記者張釔泠／台北報導〕66歲「台語歌王」蔡小虎2022年底因腸阻塞緊急送醫，經診斷後裝上鼻胃管引流，之後就頻頻傳出烏龍死訊，日前網路又瘋傳「蔡小虎驚爆隱疾、送進ICU搶救12小時仍不治」的假消息，他今天出面駁斥謠言，「沒有，不可能。他們（網友）為什麼會這樣，很奇怪。」強調對於身體狀況很注意，最近因為腸子不適，還要去做全身健康檢查。

蔡小虎烏龍死訊頻傳，本人出面駁斥謠言。（資料照，翻攝自臉書）蔡小虎烏龍死訊頻傳，本人出面駁斥謠言。（資料照，翻攝自臉書）

蔡小虎曾被中媒瞎傳過世消息，日前又有網友造謠，他怒截圖「ICU搶救12小時不治過世」的假新聞，表示：「小虎『底加』啦！麥黑白貢。」今天他為張秀卿「辣妹駕到」演唱會彩排，更是神清氣爽現身，不過他坦言這幾天腸子有一點狀況，之前腸阻塞之後，腸子變得比較窄，這幾天又感覺疼痛、一直想要吐，所以過幾天要做檢查。

他解釋20年前得過腹膜炎，後來就導致沾黏，2022年會發病，是因為那陣子飲食不正常，幾乎都吃便利商店的食品，當時坐在沙發上看影片，不停吃麵包，腸子就就塞住了，幸好就醫後病情馬上好轉，「抗生素素一打，隔天早上就通了，白血球也從25000降到9000。」現在特別注意飲食，不吃冷凍食物，自己下廚做菜。

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