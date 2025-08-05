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娛樂 電視

《未來少女》推手慘死街頭！ELL&s震驚曝生前舉動

〔記者傅茗渝／台北報導〕台中豐原日前發生一起超商凶殺案，死者身分今（5日）確認為台中知名街舞公司「無限夢想股份有限公司」總經理詹智能。他曾是90年代街舞團體「黑潮」成員，後來轉型投入舞蹈教學與藝人培訓。出身自選秀節目《未來少女》的女團ELL&s也曾受他栽培，今出席紅心字會父親節公益活動時，對於前東家驟逝表達不捨與哀悼。

女團ELL&s今出席紅心字會活動，面對前老闆詹智能命喪超商一事，發言中難掩震驚與不捨。（記者傅茗渝攝）女團ELL&s今出席紅心字會活動，面對前老闆詹智能命喪超商一事，發言中難掩震驚與不捨。（記者傅茗渝攝）

ELL&s成員表示，得知消息後感到震驚與難過。玉歆說：「我們一開始知道這個消息的時候，感到相當震驚，對於這個結果我們也相當遺憾。他一路以來都很關心我們，也很照顧我們，我們會懷念祂。」閃閃也回憶：「他對我們相當溫暖，很像個老爸爸一樣，是笑臉迎人的長輩。平時也都會帶食物、能量飲料、水果給我們補充體力，也會透過社群幫我們按讚、分享作品。」

Ashlee語帶哽咽表示，幾天前對方才轉發自己唱歌的影片，「凌晨才睡覺，一直不敢相信。現在還沒辦法消化這件事，一個如此照顧我們的人，從我們眼前消逝，我真的是睡不著覺。」若熙則說：「目前就先留給家屬一些空間，等心情平復之後，再親自表達我們的關心。」

超實力女團ELL&s化身紅心字會公益大使。（記者傅茗渝攝）超實力女團ELL&s化身紅心字會公益大使。（記者傅茗渝攝）

不過詹智能生前也曾捲入性騷擾風波，遭女員工指控5度以摟腰、摸臀、甚至伸手進衣服內觸摸背部等行為騷擾，一審遭法院判賠100萬元，雙方後來於二審期間達成和解。對於外界關注的爭議，ell&s坦言並不了解相關過程。

被問到是否曾見過對方有不當舉止？ELL&s全員皆搖頭否認，表示詹智能公司總部設於台中，而她們大多在台北進行錄影與練習，實際接觸時間不多。她們強調：「每次他上來都會帶食物來探班，對我們非常溫暖。我們不是很清楚，也沒有經歷那樣的事情。在我們這邊，他一直是笑臉迎人的長輩，平常也會在限動幫我們按愛心、關心我們的近況。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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