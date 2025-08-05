晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

驚聲尖叫！張棋惠唱歌神名曲超大會飛蟑螂出現引發竄逃 網笑「選錯歌了」

張棋惠看到蟑螂出現嚇呆了。（翻攝自Threads）張棋惠看到蟑螂出現嚇呆了。（翻攝自Threads）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「歌神」張學友演唱的《她來聽我的演唱會》相當經典，每次開唱歌迷都期待聽到這首歌，不料，最近女星張棋惠在演出中選唱這首歌，神情投入演唱，歌迷也聽得陶醉，突然間現場竟飛來超大蟑螂，剎那變成「它來聽我的演唱會」，全場驚聲尖叫不斷。

張棋惠演出中看到大蟑螂飛來花容失色，立刻竄逃，接著她拿出電蚊拍，其他人則分別以掃把、雨傘要一起打蟑螂，現場一片混亂，歌迷在社群分享當下影片，15小時已有近百萬人觀看，網友也驚呼：「張棋惠是未來人嗎？」

張棋惠開唱現場突然出現會飛的大蟑螂，嚇得花容失色。（翻攝自Threads）張棋惠開唱現場突然出現會飛的大蟑螂，嚇得花容失色。（翻攝自Threads）

會提到「未來人」，主要是幾天前張棋惠才剛在社群發文：「我覺得有一件事情我一直想破腦袋瓜搞不懂的？為什麼我比蟑螂大好幾倍又胖好幾倍，為什麼我還是怕死它，為什麼？而且我根本覺得我越怕它越往我這邊飛來，還會遇到有翅膀會飛的！」

張棋惠拿出電蚊拍，歌迷拿出掃把一起幫忙打蟑螂。（翻攝自Threads）張棋惠拿出電蚊拍，歌迷拿出掃把一起幫忙打蟑螂。（翻攝自Threads）

網友忍不住問張棋惠：「妳是什麼招蟑螂體質啊？」完全沒料到她才提到會遇到會飛的蟑螂，真的就在演唱會上出現超大會飛的蟑螂，藝人KID看到影片也忍不住哈哈大笑。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中