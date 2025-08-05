驚聲尖叫！張棋惠唱歌神名曲超大會飛蟑螂出現引發竄逃 網笑「選錯歌了」

張棋惠看到蟑螂出現嚇呆了。（翻攝自Threads）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「歌神」張學友演唱的《她來聽我的演唱會》相當經典，每次開唱歌迷都期待聽到這首歌，不料，最近女星張棋惠在演出中選唱這首歌，神情投入演唱，歌迷也聽得陶醉，突然間現場竟飛來超大蟑螂，剎那變成「它來聽我的演唱會」，全場驚聲尖叫不斷。

張棋惠演出中看到大蟑螂飛來花容失色，立刻竄逃，接著她拿出電蚊拍，其他人則分別以掃把、雨傘要一起打蟑螂，現場一片混亂，歌迷在社群分享當下影片，15小時已有近百萬人觀看，網友也驚呼：「張棋惠是未來人嗎？」

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張棋惠開唱現場突然出現會飛的大蟑螂，嚇得花容失色。（翻攝自Threads）

會提到「未來人」，主要是幾天前張棋惠才剛在社群發文：「我覺得有一件事情我一直想破腦袋瓜搞不懂的？為什麼我比蟑螂大好幾倍又胖好幾倍，為什麼我還是怕死它，為什麼？而且我根本覺得我越怕它越往我這邊飛來，還會遇到有翅膀會飛的！」

張棋惠拿出電蚊拍，歌迷拿出掃把一起幫忙打蟑螂。（翻攝自Threads）

網友忍不住問張棋惠：「妳是什麼招蟑螂體質啊？」完全沒料到她才提到會遇到會飛的蟑螂，真的就在演唱會上出現超大會飛的蟑螂，藝人KID看到影片也忍不住哈哈大笑。

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