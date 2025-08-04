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超強韓團空降桃園 台灣大咖天團、印尼小王子也來了

動力火車首日壓軸演出。（桃園市政府提供）動力火車首日壓軸演出。（桃園市政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第一屆「桃園珍珠海岸國際音樂節」8月29至31日將在竹圍漁港登場，首日由動力火車當壓軸，第二天由暌違台灣7年的韓團KARD坐鎮；還有來自越南的全英文創作歌手MINH，以及印尼小王子Ardhito Pramono輪番登台，重量級的國際卡司未演先轟動，不少粉絲引頸企盼等待現場一睹偶像風采。

KARD久違登台引起熱議。（桃園市政府提供）KARD久違登台引起熱議。（桃園市政府提供）

為期三天的「桃園珍珠海岸國際音樂節」，29日首演將由MINH、Matzka、宇宙人和動力火車揭開華麗序幕，三天演出主題分為「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」與「聲浪狂想曲」，匯集20組國際級卡司，包括韓國夯團、東南亞實力歌手，以及五組巨蛋等級、八組曾獲金曲入圍的藝人同台飆唱。

最讓台灣歌迷期待的莫過於超強韓團KARD， 四位成員J.seph、BM、全昭敏、全智雨以4種撲克牌卡片為概念，他們兼具詞曲創作、唱跳的出色實力，讓這個有帥哥美女、硬漢猛男的夢幻組合，出道單曲《Oh NaNa》一釋出就造成話題，團體風格強勢又神秘，加上性感的電子曲風，搭配特色十足的男女混音，討論度高到爆表。

印尼小王子Ardhito Pramono人氣直飆。（桃園市政府提供）印尼小王子Ardhito Pramono人氣直飆。（桃園市政府提供）

而印尼小王子Ardhito Pramono在YouTube的初亮相是翻唱Ella Fitzgerald的《What Are You Doing New Year's Eve》，他的原創作品《What Do You Feel About Me》MV在YouTube上有258萬次點擊，自14歲開始展現熱情與天賦，他的創作《Bila》也成為電影《Susah Sinyal》的原聲帶歌曲之一。

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