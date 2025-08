超強韓團空降桃園 台灣大咖天團、印尼小王子也來了

動力火車首日壓軸演出。(桃園市政府提供)

〔記者張釔泠/台北報導〕第一屆「桃園珍珠海岸國際音樂節」8月29至31日將在竹圍漁港登場,首日由動力火車當壓軸,第二天由暌違台灣7年的韓團KARD坐鎮;還有來自越南的全英文創作歌手MINH,以及印尼小王子Ardhito Pramono輪番登台,重量級的國際卡司未演先轟動,不少粉絲引頸企盼等待現場一睹偶像風采。

KARD久違登台引起熱議。(桃園市政府提供)

為期三天的「桃園珍珠海岸國際音樂節」,29日首演將由MINH、Matzka、宇宙人和動力火車揭開華麗序幕,三天演出主題分為「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」與「聲浪狂想曲」,匯集20組國際級卡司,包括韓國夯團、東南亞實力歌手,以及五組巨蛋等級、八組曾獲金曲入圍的藝人同台飆唱。

最讓台灣歌迷期待的莫過於超強韓團KARD, 四位成員J.seph、BM、全昭敏、全智雨以4種撲克牌卡片為概念,他們兼具詞曲創作、唱跳的出色實力,讓這個有帥哥美女、硬漢猛男的夢幻組合,出道單曲《Oh NaNa》一釋出就造成話題,團體風格強勢又神秘,加上性感的電子曲風,搭配特色十足的男女混音,討論度高到爆表。

印尼小王子Ardhito Pramono人氣直飆。(桃園市政府提供)

而印尼小王子Ardhito Pramono在YouTube的初亮相是翻唱Ella Fitzgerald的《What Are You Doing New Year's Eve》,他的原創作品《What Do You Feel About Me》MV在YouTube上有258萬次點擊,自14歲開始展現熱情與天賦,他的創作《Bila》也成為電影《Susah Sinyal》的原聲帶歌曲之一。

