台灣第一人！宋芸樺拍韓片獲獎 闖美國試鏡從0開始

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕宋芸樺上月隨台韓合製驚悚片《無人知曉》參加紐約亞洲電影節，並獲頒「東方最優獎」（Best from the East Award），也是第一位獲得此獎項的台灣演員。台上風光領獎，其實台下壓力很大，宋芸樺她當時正收到一部美國電影試鏡通知，必須極短時間內背劇本、構思角色、完成影片拍攝，前後狂拍了近30次，讓她崩潰直呼：「心情從懷抱希望到懷疑人生！比我拍過的所有戲都還累。」

宋芸樺憑藉《無人知曉的家》拿下紐約亞洲影展「東方最優獎」，也是第一位獲得此獎項的台灣演員。（快樂成長娛樂提供）

宋芸樺出道至今10年，去年宣布暫緩腳步，遠赴加州生活並尋找影視機會，卸下明星光環旅居生活，她學開車、學煮飯，還成了省錢達人，每天翻信箱找優惠券，笑說：「當我開始為了一顆洋蔥在不同超市比價，突然意識到自己正在學會生活，而不是只是過日子。」原本超愛熱鬧的社交E人性格也被迫收斂，開始學會自我相處和對話。

請繼續往下閱讀...

宋芸樺在海外生活，成了省錢達人，每天都會翻信箱找優惠券。（快樂成長娛樂提供）

身處全球影視最發達的洛杉磯，宋芸樺從零開始闖蕩不容易，尤其錄製試鏡帶更是一大挑戰。她回憶上月前往紐約參加影展，本想趁機放鬆享受紐約的夏天，怎知一落地就收到一部美國電影的試鏡通知，「當下所有浪漫幻想瞬間變成現實壓力，除了工作行程，我幾乎都關在飯店房裡背劇本、構思角色。」她甚至緊急找來曾在《瘋狂亞洲富豪》飾演新郎的華裔演員好友吳育剛（Chris Pang）幫忙半夜視訊對詞，堪稱超高壓挑戰賽。

宋芸樺坦言每次自己拍試鏡帶都要花好幾天，大嘆：「它實在是太難了！自己架機位、打燈、對戲，重點是演戲對象只有一個鏡頭，場景只有飯店牆壁，要在這樣的環境想像角色處境、情緒跟走位，根本是創意極限挑戰。」為了拍出自己滿意的版本，前後重拍近30次，一度拍到她懷疑人生，後來轉念一想：「就當是提前體驗角色的機會！」慢慢開始樂在其中。

宋芸樺上月參加紐約亞洲電影節，獲頒「東方最優獎」（Best from the East Award）。（快樂成長娛樂提供）

這次她的驚悚新作《無人知曉的家》在紐約放映後大獲歐美觀眾好評，有影評稱讚她詮釋的「麗華」一角溫暖堅毅，銀幕魅力為電影大加分。宋芸樺參與映後座談，全程以英文暢談拍攝點滴，還大秀韓文說出片中印象最深的台詞：「沒關係，我會守護你！」連韓國粉絲都認證發音流利，讓她感動又驚喜。

宋芸樺近年將演藝觸角伸向海外，也學習放慢腳步生活。（快樂成長娛樂提供）

其實宋芸樺近年和韓國緣分頗深，除了首度挑戰韓國電影、受邀擔任富川影展短片評審，也以「非常演員」身分參加釜山國際電影節「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & G.OTT Awards）頒獎典禮，今年台北電影獎則和韓國影帝趙震雄同台頒獎，這回再以《無人知曉》拿下紐約亞洲影展「東方最優獎」。

得知之前曾獲此獎有日本演員山崎賢人及韓國演員柳承龍，她開心表示：「很驚喜，第一次參與韓國電影就得到演員獎項非常榮幸！和韓國的緣分，我會努力繼續延續下去。」接下來宋芸樺短暫返台，為9月5日上映的動作片《96分鐘》宣傳，結束後將再度啟程飛加州，持續尋找國際演出機會。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法