7韓星酒駕肇事 下場慘了

近年韓星酒駕事件頻傳。（合成照，翻攝自網路）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近五年來，韓國演藝圈的酒駕事件層出不窮，除了宋英奎與金賽綸結局不幸，還有金浩中、防彈少年團成員SUGA、前VICTON成員許燦、前After School成員Lizzy、前AB6IXl成員林煐岷等涉事藝人，演藝事業和形象受到嚴重的打擊。由於韓國社會對於酒駕行為的容忍度極低，一旦藝人涉嫌酒駕，幾乎都會面臨巨大的輿論壓力、廣告解約、作品下架，甚至退出演藝圈的後果。

以下盤點七位近年酒駕的藝人：

宋英奎因酒駕風波影響劇組，沒想到驚傳離世消息。（翻攝自網路）

宋英奎酒駕影響3部作品 驚爆陳屍車內

事發時間：2025年6月19日

事發經過：深夜於京畿道龍仁市酒駕約5公里，被民眾舉報後遭警方逮捕。酒精濃度超過0.08%，達吊銷駕照標準。原本已安排代駕，但因與友人短暫交談導致代駕離去，竟決定自行駕車。

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法律制裁： 被警方立案調查，後續判決結果通常會是罰金或有期徒刑緩刑。

事業影響：未主動通報劇組，導致《退貨兒童》、《TRY：我們成為奇蹟》、《莎翁情史》等3部作品受影響。劇組緊急換角或刪減戲份，形象重創。

不幸結局：2025年8月4日被發現陳屍車內，享年55歲，警方初判無他殺嫌疑，家屬宣布將於8月6日舉行告別式。

金賽綸酒駕事件後人氣大跌，又因負債人生路坎坷而離世。（翻攝自網路）

金賽綸酒駕形象受挫債務纏身 家中身亡

事發時間：2022年5月18日

事件經過： 金賽綸凌晨在首爾江南區酒駕，行經清潭洞一帶時，先後撞上了路邊的變電箱、行道樹和護欄。事故導致周邊商店停電長達數小時，交通也受到影響。警方到場後，她拒絕酒測，要求驗血，且有逃逸意圖。最終血液酒精濃度檢測結果遠超吊銷駕照標準（0.08%）。

法律制裁： 一審被判處2000萬韓圓（約新台幣46.4萬元）罰金。

事業影響： 形象嚴重受損，代言、影視作品全部中斷或取消，面臨鉅額賠償金和違約金。她曾試圖透過打工、參與舞台劇復出，但都未成功。

不幸結局：據報導，她為了償還債務，曾出售所有財產，並傳出經濟困難。更令人痛心的是，她在2025年2月16日被發現在家中身亡，年僅24歲，疑為輕生，為韓國娛樂圈投下震撼彈。

金浩中因酒駕事件被判刑。（翻攝自網路）

金浩中酒駕找人頂罪 判刑2年6個月

事發時間：2024年5月9日

事件經過：人氣Trot歌手金浩中酒駕撞上計程車後肇事逃逸，更誇張的是，他與經紀公司合謀，試圖找經紀人頂罪，讓經紀人換上他的衣服到警局自首，並銷毀行車記錄器。金浩中在事發17小時後才去警局接受酒測，導致酒精濃度無法準確判定。

法律制裁： 雖然因延遲酒測導致無法以酒駕罪名判定，但因肇事逃逸、協助頂罪等行為被起訴，最終法院判處2年6個月有期徒刑。他與計程車司機達成和解。

SUGA當兵前酒駕形象大傷，2025年服完兵役後將合體BTS活動。（翻攝自網路）

SUGA服完兵役 將回歸BTS活動

事發時間：2024年8月

事件經過：BTS防彈少年團成員SUGA（本名閔玧其）在首爾龍山區自家附近酒後騎乘電動滑板車時摔倒，被巡邏警察發現其處於酒醉狀態，酒精濃度遠超過吊銷駕照標準。

法律制裁： 被判處1500萬韓圓（約台幣37.5萬元）罰款。

事業影響：由於SUGA作為國際偶像團體的成員，其酒駕事件引起了海內外粉絲的廣泛關注和爭議。他透過社交媒體發布手寫信向大眾道歉，表示引起社會爭議並讓很多人失望。儘管有部分網友要求他退團，但他在今年當完兵將合體BTS繼續活動。

許燦因酒駕退出VICTON，演藝路受挫。（翻攝自網路）

許燦酒駕不拖累成員 退出VICTON

事發時間：2022年9月

事件經過：許燦在酒後駕車，酒測值達到0.08%以上，已達吊銷駕照標準。

法律制裁：駕照被吊銷。

事業影響：他隨後在Instagram上傳手寫道歉信，並於約一個月後宣布退出VICTON，不願再拖累其他成員。

Lizzy近期上After School隊長的節目，表示酒駕後，有些成員不理她。（翻攝自網路）

Lizzy酒駕痛哭道歉 退出After School

事發時間：2021年5月

事件經過：Lizzy在首爾清潭洞附近酒駕，撞上了前方等紅燈的計程車，所幸無人受重傷。當時酒測值為0.08%。

法律制裁：被判處1500萬韓圓（約台幣37.5萬元）。

事業影響：所屬公司Celltrion隨即與她解約。她一度陷入人生低谷，並在直播中情緒失控痛哭道歉。沉寂近一年後才逐漸回到大眾視野，但演藝活動大不如前。

林煐岷因酒駕事件退出AB6IX，退伍後還手寫道歉信悔過。（翻攝自網路）

林煐岷酒駕暫停團體活動 退出AB6IX

事發時間：2020年5月31日

事件經過：林煐岷深夜與朋友飲酒後駕車返回宿舍途中被警察攔下，酒測結果顯示達到吊銷駕照的標準。

法律制裁：駕照被吊銷。

事業影響：事件發生後，他立即暫停了所有團體活動，並於同年6月正式宣布退出AB6IX。2022年退伍後，他發表了手寫道歉信。

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