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娛樂 最新消息

銀赫、東海7夯曲嗨爆大巨蛋！親自宣布SJ 11月喜訊

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流帝王「SJ」小分隊SJ-D&E東海、銀赫今（3）為中信兄弟大巨蛋比賽擔任開球、賽後演出嘉賓，兩人活力滿滿，開場帶來《Go High》、《B.A.D》、《Danger》等嗨歌後，由銀赫宣布，SJ將於11月登上大巨蛋演出，引爆全場粉絲沸騰。

東海（左）、銀赫今首登大巨蛋擔任演出嘉賓。（翻攝自IG、讀者提供）東海（左）、銀赫今首登大巨蛋擔任演出嘉賓。（翻攝自IG、讀者提供）

開球儀式中，化身投手的東海作勢將球丟到「打擊」銀赫身上，接著兩人上演「鬥毆戲」炒熱現場氣氛，最終中信兄弟順利贏得比賽，銀赫、東海約在傍晚18點17分登場，帶來一連串精彩表演，登場時長約半小時，造福現場球迷和歌迷。

銀赫興奮表示，人生第一次站上台北大巨蛋，內心激動，「不單是我們的粉絲，還有中信的粉絲共襄盛舉，覺得非常榮幸」，接著向大家主動報好消息，表示「我們SJ在11月Super Show要在台北大巨蛋演唱，我們又回來了。」

銀赫、東海7夯曲嗨爆大巨蛋！親自宣布SJ 11月喜訊東海（左）分享和銀赫喝台啤的照片。（翻攝自IG）
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東海同樣開心說，「對我們來說，能在這麼大的競技場表演，內心激動又開心」，接著大秀自己身穿的球衣，表示是和中信兄弟聯名的作品，用中文詢問：「大家好看嗎？」全場粉絲回以「好看～」，尖叫聲劃破天際。

SJ-D&E 台北大巨蛋「中信兄弟K歌主題週」歌單：

《Go High》

《B.A.D》

《Danger》

《GGB》

《'Bout you》

《Oppa, Oppa》

《Run Away》

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