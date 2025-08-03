濱崎步8套造型全制霸！埃及女王到人間芭比 TAIPEI平口上衣成彩蛋

濱崎步8套造型全制霸，百變女王將繼續引領潮流。（大步整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／專題報導〕「日本流行女皇」濱崎步昨天（2日）結束在台北小巨蛋兩天的演唱會，她3小時內換穿8套服裝，展現百變女王風範，本報帶您重溫濱崎步演唱會的各種造型，從埃及女王的霸氣造型到印有TAIPEI（台北）的平口上衣，濱崎步再次向世界證明，她依然是引領亞洲時尚與音樂的傳奇人物。

濱崎步化身埃及女王，氣場全開。（大步整合行銷提供）

濱崎步化身古希臘女神。（大步整合行銷提供）

濱崎步造型多變，這次在台北場演唱會上換裝數度之快，讓人看得目不轉睛，開場的戰袍融合古埃及與未來感設計，戰甲肩飾、金靴圖騰與展翼披風如鳳凰展翅，氣場全開。下一套則有著古希臘風格，宛如女武神降臨，黑色禮服搭配銀色金屬護甲為亮點，實在很適合「絕望三部曲」的演唱；另一套夢幻藍色禮服，濱崎步仙氣十足，全場為之驚艷。

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濱崎步穿著夢幻藍色禮服深情獻唱，圖為香港場照片。（大步整合行銷提供）

下一套風格出現大轉變，濱崎步穿上純白色的裙裝，金髮搭配白色復古蕾絲帽，濱崎步整個人宛如陶瓷做的洋娃娃一般，感覺一碰就會碎，溫柔婉約的唱出一首首動人的歌曲，傳遞「愛與希望」的同時，也是向粉絲告白。身為「人間芭比」始祖的她，準備的另一套純白色服裝，亮點則在閃亮亮的貝雷帽，而濱崎步穿著這套服裝表演時，還躺在男舞者身上，與一旁撒落一地的人體模特兒不謀而合，除了歌舞，濱崎步的表演還兼具戲劇性。

人間芭比不是浪得虛名，濱崎步宛如陶瓷做的洋娃娃般。（大步整合行銷提供）

濱崎步閃亮亮的貝雷帽是這一套的亮點，圖為香港場照片。（大步整合行銷提供）

上一秒還是甜美可人兒的濱崎步，下一套竟然戴上紅色短假髮，黑色馬甲迸出豐滿胸部，整個人化身極具個性的地雷系辣妹，她在舞台上又唱又跳，實在很難相信她已經46歲，還是兩個孩子的媽。說到濱崎步，那可是唱跳俱佳的超級巨星，濱崎步綁起馬尾、戴上紅色鴨舌帽，上衣是火紅色蕾絲搭配亮片，左手的紅色手套也是亮點，帥氣中帶點性感，呈現街頭率性美，又再次為表演掀起高潮。

濱崎步戴上紅色短假髮，皮材質的上衣搭配項圈，實在有夠辣。（大步整合行銷提供）

濱崎步手套、褲裝，呈現率性的街頭風格。（大步整合行銷提供）

濱崎步穿著印有「TAIPEI」的服裝，是這次演唱會彩蛋般的存在。（大步整合行銷提供）

最讓粉絲感到驚喜的，莫過於安可時的最後一套，濱崎步戴上毛絨絨的帽子，牛仔褲搭配蕾絲絲巾，胸前還掛著「Ayu」的項鍊。最大亮點則是平口上衣，露出美肩已經不是重點，重點是衣服上面寫著「TAIPEI」，這是專屬於台北粉絲的驚喜，想必這套服裝將留在台灣歌迷心中很久很久。畢竟昨天最終場，濱崎步於安可結束後，被粉絲成功召喚，再度登台，罕見出現「二安」，讓全場粉絲都哭了。

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