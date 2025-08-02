晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國劇組大出包！盜用韓星照片當「失蹤兒童」 BTS也受害

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由迪麗熱巴主演的戲劇《利劍玫瑰》 最近被眼尖的網友發現，盜用「BTS」防彈少年團成員SUGA的照片，當作失蹤兒童，立刻引來中國ARMY的不滿，要求劇組出面說明。

防彈少年團成員SUGA。（翻攝自IG）防彈少年團成員SUGA。（翻攝自IG）

《利劍玫瑰》以拐賣兒童事件為題材，迪麗熱巴飾演的女警在劇中抽絲剝繭揭開真相，不過該劇最近卻引發爭議，原來是劇中的失蹤兒童的照片牆中，其中一張男童格外引來注意，原來這正是「BTS」防彈少年團成員SUGA的童年照，只要是死忠粉絲一定會發現。

SUGA的童年照被《利劍玫瑰》當成失蹤兒童的照片。（翻攝自微博）SUGA的童年照被《利劍玫瑰》當成失蹤兒童的照片。（翻攝自微博）

網友還發現，上面註明這位男童是姓「李」，而SUGA本名是閔玧其，極有可能是劇組為便宜行事，在網上隨便找童年照，才會鬧出這次笑話。除了SUGA之外，網友更挖出SF9的仁誠也是受害者之一，童年照也被劇組拿來使用，實在相當誇張。

網友發現，SF9仁誠的童年照也在上面。（翻攝自微博）網友發現，SF9仁誠的童年照也在上面。（翻攝自微博）

「BTS」防彈少年團在全世界都擁有超高人氣，中國粉絲當然也不少，這次SUGA被當成失蹤兒童，粉絲怒不可遏，連迪麗熱巴的粉絲都希望官方趕緊出面說明並下架，「請正視此事快處理道歉」、「劇很好看，但這種行為讓人覺得太不舒服了，本來是一個正能量的劇集，結果出這種事情，挺失望的」、「劇組人員能不能上點心」、「以為國外就沒人認出來嗎」、「好好一個韓星弄成這樣，是侵犯肖像權了吧、「不懂為什麼不用AI啊」、「為了熱度不擇手段」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中