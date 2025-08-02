中國劇組大出包！盜用韓星照片當「失蹤兒童」 BTS也受害

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由迪麗熱巴主演的戲劇《利劍玫瑰》 最近被眼尖的網友發現，盜用「BTS」防彈少年團成員SUGA的照片，當作失蹤兒童，立刻引來中國ARMY的不滿，要求劇組出面說明。

防彈少年團成員SUGA。（翻攝自IG）

《利劍玫瑰》以拐賣兒童事件為題材，迪麗熱巴飾演的女警在劇中抽絲剝繭揭開真相，不過該劇最近卻引發爭議，原來是劇中的失蹤兒童的照片牆中，其中一張男童格外引來注意，原來這正是「BTS」防彈少年團成員SUGA的童年照，只要是死忠粉絲一定會發現。

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SUGA的童年照被《利劍玫瑰》當成失蹤兒童的照片。（翻攝自微博）

網友還發現，上面註明這位男童是姓「李」，而SUGA本名是閔玧其，極有可能是劇組為便宜行事，在網上隨便找童年照，才會鬧出這次笑話。除了SUGA之外，網友更挖出SF9的仁誠也是受害者之一，童年照也被劇組拿來使用，實在相當誇張。

網友發現，SF9仁誠的童年照也在上面。（翻攝自微博）

「BTS」防彈少年團在全世界都擁有超高人氣，中國粉絲當然也不少，這次SUGA被當成失蹤兒童，粉絲怒不可遏，連迪麗熱巴的粉絲都希望官方趕緊出面說明並下架，「請正視此事快處理道歉」、「劇很好看，但這種行為讓人覺得太不舒服了，本來是一個正能量的劇集，結果出這種事情，挺失望的」、「劇組人員能不能上點心」、「以為國外就沒人認出來嗎」、「好好一個韓星弄成這樣，是侵犯肖像權了吧、「不懂為什麼不用AI啊」、「為了熱度不擇手段」。

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