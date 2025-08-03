（獨家）沐妍砸200萬拚副業還不夠！今再拋公益新作「大咖陣容齊相挺」

沐妍受封為最美MC。（翻攝自沐妍IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕最美MC、啦啦隊女神沐妍今迎來好消息，她將於9月1日推出全新公益綜藝節目《你吃飯我乾杯》，結合訪談、美食與公益，用輕鬆的氛圍傳遞真誠故事與善意力量，邀請觀眾在笑聲中一同關注社會議題。

沐妍主持全新節目《你吃飯我乾杯》。（節目提供）

第一波嘉賓名單星光熠熠，包括楊婷婭（楊楊）、台鋼雄鷹劉東洋領隊與團長奧丁、樂天桃猿女團長Rina、嘻哈歌手藍子庭、祈錦鈅、玉兔、無尊、詩亞、MC耀宗與網紅TY畫一筆等人都將登場。

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這檔節目原定8月播出，因為獲得太多藝人朋友熱烈響應，製作團隊決定延後上線，以更完整多元的內容呈現。節目每集除了讓藝人敞開心扉聊人生，還設計趣味互動遊戲，為弱勢團體累積公益金，預計捐助對象將涵蓋幼兒、長者、特定疾病族群與即時賑災機構等。身兼主持和製作人的沐妍說：「節目不只是娛樂，也可以成為改變社會的力量。邀請大家邊吃飯邊聽故事，也一起做一點溫暖的事。」

沐妍不僅是啦啦隊女神，私下也勤做公益。（翻攝自沐妍IG）

然而螢光幕後的沐妍，其實更是副業達人，除了主要身分為啦啦隊員與藝人之外，她還低調砸下超過200萬元投資副業，包括舞蹈教室、髮廊、餐酒館和經紀公司。她笑說：「我還沒實現完自己的夢，但希望可以幫助更多人實現夢想。」

沐妍日前在自己投資的餐酒館舉辦「繁花日」駐唱。（翻攝自沐妍IG）

她日前也在自己投資的餐酒館舉辦「繁花日」活動，邀請旗下對音樂充滿熱忱的新生代練習生登台演出，讓他們第一次站上舞台與粉絲面對面互動。她坦言看到年輕人滿懷夢想的樣子，就像看見過去那個努力不懈的自己，「我知道起步有多難，所以如果我現在有能力，就想成為他們的後盾。」

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