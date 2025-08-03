晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

從啦啦隊到創作歌手 林倪安17年棒球魂唱進新歌裡

林倪安即將推出新歌。（林倪安提供）林倪安即將推出新歌。（林倪安提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕歌手兼自媒體主持人林倪安長年熱愛棒球，這份熱情最早可追溯到2008年北京奧運，當年她透過轉播感受到中華隊不屈不撓的精神，深受感動，從此投入棒球應援行列。近日她推出最新創作單曲〈Home Run to the Sky〉，將自己17年來對棒球與人生的體悟化為旋律與歌詞，唱出每個努力揮棒、不願放棄的人心聲。

當年道奇隊來台開場鼓表演，右一為今年即將退休的大師兄林智勝，中為林倪安。（林倪安提供）當年道奇隊來台開場鼓表演，右一為今年即將退休的大師兄林智勝，中為林倪安。（林倪安提供）

林倪安2010年曾參與道奇隊來台賽事開場表演，以熱血鼓陣點燃全場氣氛，這場經驗也成為她與棒球更深連結的起點。2013年經典賽（WBC）時，她以「應援女孩」身分出現在球場，當時尚未有固定啦啦隊制度，她便在現場以簡單應援方式感染觀眾情緒，這份投入與感動至今仍深植心中。

林倪安（右2）在2013年經典賽時，擔任應援女孩。（林倪安提供）林倪安（右2）在2013年經典賽時，擔任應援女孩。（林倪安提供）

多年來，她以多重身分出現在球場，除了熱血球迷外，也是自媒體節目主持人，拍攝球團商品及訪問，還曾實際促成品牌與球團合作贊助活動，為比賽注入更多聲音與支持。

林倪安說：「不管是職業賽的強度，還是學生比賽的純粹，都一次次打動我。棒球教會我什麼是堅持、團隊和希望。」新歌〈Home Run to the Sky〉以「人生如揮棒」為主軸，鼓勵聽眾不怕三振、勇敢站上打擊區，迎接屬於自己的全壘打時刻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中