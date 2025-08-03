從啦啦隊到創作歌手 林倪安17年棒球魂唱進新歌裡

林倪安即將推出新歌。（林倪安提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕歌手兼自媒體主持人林倪安長年熱愛棒球，這份熱情最早可追溯到2008年北京奧運，當年她透過轉播感受到中華隊不屈不撓的精神，深受感動，從此投入棒球應援行列。近日她推出最新創作單曲〈Home Run to the Sky〉，將自己17年來對棒球與人生的體悟化為旋律與歌詞，唱出每個努力揮棒、不願放棄的人的心聲。

當年道奇隊來台開場鼓表演，右一為今年即將退休的大師兄林智勝，中為林倪安。（林倪安提供）

林倪安2010年曾參與道奇隊來台賽事開場表演，以熱血鼓陣點燃全場氣氛，這場經驗也成為她與棒球更深連結的起點。2013年經典賽（WBC）時，她以「應援女孩」身分出現在球場，當時尚未有固定啦啦隊制度，她便在現場以簡單應援方式感染觀眾情緒，這份投入與感動至今仍深植心中。

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林倪安（右2）在2013年經典賽時，擔任應援女孩。（林倪安提供）

多年來，她以多重身分出現在球場，除了熱血球迷外，也是自媒體節目主持人，拍攝球團商品及訪問，還曾實際促成品牌與球團合作贊助活動，為比賽注入更多聲音與支持。

林倪安說：「不管是職業賽的強度，還是學生比賽的純粹，都一次次打動我。棒球教會我什麼是堅持、團隊和希望。」新歌〈Home Run to the Sky〉以「人生如揮棒」為主軸，鼓勵聽眾不怕三振、勇敢站上打擊區，迎接屬於自己的全壘打時刻。

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