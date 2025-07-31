不爽「先上公車坐外側」 解偉苓怒PO文掀網友兩派戰

解偉苓不滿乘客先上公車卻坐座位外側。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手解偉苓因一首《放逐愛情》走紅，經常透過社群分享生活的她，近日發表對上公車坐座位的看法，沒想到意外掀網友兩派爭論。

解偉苓日前在社群平台Threads上發文表示，「我真心不懂為什麼一堆人坐公車，一個人坐在雙人座位都要坐外側，沒人的時候就算了，有人一樣如如不動。你覺得下車麻煩我才覺得要跨過你去坐進去才麻煩咧，我要是先下你還不是要讓，你要是覺得自己一下子就下車了那不如你就不要坐。」她認為先到的人就應該往裡面坐，這樣大家上車的容量才能最大，表示自己每次聽到站務人員管制時，都忍不住心想「這是什麼只顧自己的落後社會」。

請繼續往下閱讀...

解偉苓的文章曝光後，引起不少網友討論，有人認同表示「一直以為先上車坐進裡面是常識和素養，其實也是貼心」、「坐車的禮貌應該是要坐裡面，方便其他人坐旁邊」，但也有人反駁，「公車不是對號座捏，有座位想坐哪就坐哪不是嗎？」、「你有座位需求自己開口就好了，去預設別人為何坐外側才莫名其妙」，更有網友分享自身被色狼騷擾的經歷，指出坐在外側是為了方便脫逃。

在 Threads 查看

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法