潮台北8／25起跑！聚焦3大領域打造「專屬台北的音樂夜生活」

2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」起跑記者會，會中所有來賓一同合影。（記者田裕華攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕首屆「潮台北TRENDY TAIPEI」將在8月25日正式起跑，今年活動主題為「TRENDY TAIPEI:IT’S NOW」，聚焦「演唱會經濟」、「產業趨勢」、「城市行動」三大領域，涵蓋音樂、藝術、視聽、科技、遊戲、時尚，活動連續14天帶來超過150場次音樂表演、39場次專業論壇以及全城響應的城市行動。

台北市長蔣萬安（左起）、北流董事長黃韻玲、文化局長蔡詩萍，三人組成限定天團「萬萍玲」。（記者田裕華攝）

今天起跑記者會，台北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲皆出席，三人組成的限定天團「萬萍玲」正式出道，為2025「潮台北 TRENDY TAIPEI」熱力啟動；「萬萍玲」團名巧妙取自三人名字，象徵跨界合作與城市共創的精神。本次活動將聚焦3大點，透過「演唱會經濟」，串聯台北音樂場館讓音樂帶動消費；第二「產業趨勢」，透過邀請業界專家討論音樂產業的趨勢和未來；第三「城市行動」擴及全市各文化據點。

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蔣萬安表示「潮臺北」理念是希望讓音樂走出舞臺、走進城市。（記者田裕華攝）

蔣萬安表示，今年6月時赴法國巴黎參加城市峰會，恰逢當地一年一度的「巴黎音樂節」，當天全巴黎的廣場至街頭巷尾、從教堂、博物館到咖啡廳，處處可見音樂人與表演團體演出，這樣的經驗讓他聯想到台北市自去年開始推動的「潮台北」，理念正是希望讓音樂走出舞臺、走進城市。

今年「潮台北」活動規模較去年再度升級，並串聯多個指標性場館與空間，包括台北小巨蛋、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心、松山文創園區、公館街區，以及捷運南港站、新北投站等地，打造沉浸式音樂城市體驗。

北流董事長黃韻玲（左起）、台北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍出席2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」起跑記者會。（記者田裕華攝）

蔡詩萍局長介紹，今年第一屆「潮台北 TRENDY TAIPEI」與去年示範場最大不同之一，聚焦音樂所帶動的「演唱會經濟」，希望透過大型演唱會拉動觀光與消費，讓音樂不只是舞台上的表演，更成為產業發展的引擎，今年特別加入「潮台北 Boom 台北小巨蛋系列」，9月5日至7日連續三天邀請台、日、韓超人氣歌手及樂團開唱，擴大整體活動規模；「台北非常Live」將於8月8日至9月7日，串聯全市23間Live House與音樂餐廳，帶來超過50場搖滾、爵士、流行等多元風格的音樂演出，讓城市夜晚從黃昏熱鬧到深夜，打造屬於台北的音樂夜生活地圖。

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