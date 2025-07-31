李洙赫看不慣Arin被逼答「18禁成人問題」 霸氣護航舉止曝光

李洙赫霸氣替Arin擋下18禁問題。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男神李洙赫與女團「OH MY GIRL」成員Arin近來接演新劇《S Line》，故事為18禁成人議題，一播出立刻引來高討論度。兩人日前前往法國坎城宣傳新戲，Arin在訪談中一度被問到18禁提問，李洙赫當時立刻替女方擋下問題，霸氣舉止超圈粉。

李洙赫（右）與Arin（左）近來接演18禁新劇《S Line》，播出後立刻引來高討論度。（中為李多熙）（達志影像）

李洙赫與Arin近日一同在坎城影展宣傳新戲，由於戲劇主題是18禁，因此在宣傳過程中Arin被問了不少成人話題，都由男方替她擋下。事後李洙赫也在韓節目中還原當時的情況，「我們都是第一次去坎城宣傳，有些題目作對於女團偶像來說，回答會有點為難，不過我們的《S Line》主題是探討性話題的戲劇，有些記者的提問確實無可避免」，於是他多次出面緩和氣氛，成功把問題帶過。

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李洙赫霸氣擋下不當問題的行為讓Arin很感動。（翻攝自YT）

Arin也表示，李洙赫的霸氣護航行為讓她很感動，怎料李洙赫回到韓國後，竟態度大轉變對Arin說：「回到韓國後就是個人戰囉！」，李洙赫解釋道「因為在坎城，除了我以外沒人可以來保護她」語畢，他再度強調回到韓國後Arin就要自立自強，他無法隨時都幫忙擋下問題，成功讓全場笑翻。

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