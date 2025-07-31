台女優胎尼赴日拍AV不挑「回台卻找帥哥」！她吐原因超直接

台AV女優胎尼日前在日本正式出道，近期她也遭外界質疑，為何在日拍片都不挑，在台灣卻指定要帥男優？（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣網紅「Tiny」胎尼日前以藝名「田井虹」在日本AV界正式出道，也在社群Ｘ上十分活躍。怎料近期她卻遭外界質疑，為何在日本拍片都不挑，在台灣卻指定要帥哥？對此，胎尼也親自發文回應了。

胎尼親自發文回應網友質疑。（翻攝自X）

胎尼坦言，身為在日本出道AV女優，她時常會被問到關於拍片的問題，其中最常被詢問的一個問題是「日本拍片時是不是不能挑男優？」，胎尼表示在日本的拍攝規則下，女優通常沒有挑選男優的自由，一切都交由片商協調，這與許多人想像中的情況有很大不同。

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由於胎尼在台灣收到不少人邀約拍片或是想找她發生性關係，她都會指定要帥哥，讓不少網友不滿質疑「為何在日本拍片都不挑男優，在台灣卻指定要帥哥？」。對此，胎尼簡單回應，「因為我現在在台灣啊」。

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