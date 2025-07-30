阿喜女神形象崩壞突喊改藝名 風田身上一味竟遭強吻

〔記者林欣穎／台北報導〕風田、朵拉主持TVBS節目《食尚玩家》本周與來賓阿喜到台南、高雄，一連2集進行「台灣最強美食重鎮PK」，比拚兩地美食。阿喜拋開「宅男女神」包袱，不計形象搞笑，開場就大唱「我的台南吃得不平凡」，挑戰恥度極限。她錄影過程金句連發，被主持人稱讚很會「吸吮」食物，她乾脆改藝名自稱「阿吸」，各種出乎意料的迷惑行為，數度點中兩位主持人笑穴，笑到無法主持。

阿喜（中）頻頻搞笑，風田（左）和朵拉在旁目瞪口呆。（TVBS提供）

阿喜錄影火力全開，獻出不少無厘頭場面，先是載歌載舞把自己的歌曲《我的愛情不平凡》，隨口改成「我的台南吃得不平凡」。她吃到酸的食材，五官扭成麻花，卻還一本正經說：「我不愛吃酸的，酸民好酸。」更誇張的是，她用吸的方式吃小卷，面對風田看傻眼，她說：「我以後要改名叫阿吸啦！」眾人來到標本小酒館，她嚴肅道出：「標本不代表死亡，代表一個生命走出了時間！」轉頭對鏡頭自我吹捧「深奧，是不是很深奧」，下一秒立刻招供是從IG抄來的，各種反差讓風田、朵拉頻頻笑到彎腰。

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風田節目中意外遭變色龍奪吻。（TVBS提供）

台南集精彩，高雄場不遑多讓，探訪美食過程，3人遭遇不少腦動大開的狀況。有門口練舉重的迷惑系店老闆，見朵拉注視自己，連忙抹平兩鬢頭髮，回望送出愛意。風田在店中捧著變色龍仔細端詳，雙方四目對望，變色龍猛然出手，勾著風田嘴唇就要往他嘴裡鑽去，痛得風田「伊爹伊爹」喊痛，被虧身上有蟲味，才引龍入洞。

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