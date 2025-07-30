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沈玉琳仍昏迷中 傳三總找各科醫師聯手醫治

沈玉琳上周在網路節目《T爆大事件》透露自己2個月減重17公斤，右為主持人謝向榮。（資料照，TVBS提供）沈玉琳上周在網路節目《T爆大事件》透露自己2個月減重17公斤，右為主持人謝向榮。（資料照，TVBS提供）

〔記者林南谷／台北報導〕知名節目主持人沈玉琳29日傳出健康亮紅燈，被捕捉到出現在台北內湖三總急診室，面色蠟黃身形消瘦，陷入昏迷在晚間住進加護病房，日前上節目才分享2個月內減重17公斤，沒想到身體卻出狀況。

今（30）日一早最新消息，沈玉琳目前仍在昏迷中，三總已聯合各科醫生聯手醫治。據了解，沈玉琳長期罹患B型肝炎，昨因猛爆性肝炎引發腦水腫掛急診，因仍陷入昏迷中，醫院找來各科醫師會診同時進行精密儀器檢查搶救。

上週沈玉琳錄TVBS網路節目《T爆大事件》訪談中，明顯看出身形消瘦，他透露自己2個月瘦了17公斤，全靠168間歇性斷食結合超慢跑，加上嚴格控糖控碳，笑說背後真正的動力是怕「老婆拿遺產去養別人」。

沈玉琳還提及體重曾逾80公斤、體脂過高、肝指數亮紅燈，在YouTube意外看到超慢跑教學影片，決定展開改變，他也表示：「女兒才10歲，我不能倒下，得活久一點。」

相關新聞 :（影音）沈玉琳傳猛爆性肝炎昏迷 今昔錄影差很大

 

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