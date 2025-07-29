狠人話不多！温嵐被「戀愛鳥」打敗 差點以為要嫁給他

〔記者陽昕翰／台北報導〕温嵐推出新歌《戀愛鳥》，歌曲靈感來自她某次在節目上的口誤，將「戀愛腦」說成「戀愛鳥」，沒想到意外變成創作契機。談到這次以「戀愛」為題創作，温嵐笑稱：「我以前是標準戀愛腦，記得初戀的時候，我滿腦子都覺得自己要嫁了！」

歌曲描寫新世代「斷捨離式戀愛進化論」，温嵐以俏皮語氣唱出瀟灑分手，傳遞即使受傷，也要帥氣飛翔的訊息。她自認是「戀愛腦」，坦言曾因男友劈腿內耗整整一年，也因此希望這首歌能帶給大家繼續相信愛的勇氣。

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温嵐推出新歌《戀愛鳥》。（華納音樂提供）

她也不避諱談過往傷痛：「那時候被劈腿，還原諒了對方，現在想想真的白白浪費一年。」這段經歷讓她創作出《戀愛鳥》，並表示：「這不是悲傷情歌，是一種誠實的快樂練習。戀愛腦可以有，但別忘了你值得帥氣地飛翔！」

《戀愛鳥》是温嵐睽違多年再度嘗試創作的單曲，融合電子搖滾與2000年代Pop Punk元素，注入K-pop式節奏與戲劇化段落轉場，打造出情緒起伏鮮明、極具舞台感的現場神曲。

不同於傳統的苦情歌，温嵐用最輕快的方式唱出最「狠」的分手場面，從「天亮了、貓餓了、人卻不見了」的失落日常，到「改裝潢、刷爆卡、密碼換了」的果斷重啟，寫下愛過後的自我救贖與重生。歌曲更特別穿插泰雅族古調「Li Mui So la Li Mui Yo」，增添原住民文化深度與温嵐個人背景色彩，其中的「Li Mui」是泰雅族女性名字，象徵一種執著過後仍選擇自由飛翔的堅定。

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