晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘提名沒吳姍儒！製作人「是我一廂情願」 傳小S10月回歸

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒近日在代班《小姐不熙娣》掀起不少風波，先是傳出小S不滿與吳姍儒一起報名金鐘一事關係鬧僵，吳姍儒又因節目橋段「踩中國男星劉宇寧頭像」引發部分粉絲不滿，如今又傳出她已向製作單位表達辭意。對此，節目製作人B2今（29）日發文做出回應。

吳姍儒（左）近期幫小S代班節目。（資料照、翻攝自臉書）吳姍儒（左）近期幫小S代班節目。（資料照、翻攝自臉書）

今外傳小S即將在10月回歸，B2強調小S正在休息，「休息就是不打擾，準備好可以回來時她會告訴我，我就會告訴大家謝謝。」至於吳姍儒的踩踏風波，B2說會極力改進與道歉，「Sandy也是非常內疚，也為此討論了很久，但沒有討論要不要離開代班這件事，收視很不錯幹嘛離開？我們目前討論的是要不要出外景讓內容更精彩。」

至於報名金鐘一事，B2說是他一廂情願以為可以，後來再次確認，今年只報小S、派翠克。「我已經和熙娣、Sandy說明。所以以後撰寫故事，關於『報名會吵架』這件事就不要再寫了，謝謝。謝謝東森電視台，這真的不是想抱大腿，我從來沒看過一個電視台這麼挺節目，也很願意支持我的決定。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中