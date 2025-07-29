金鐘提名沒吳姍儒！製作人「是我一廂情願」 傳小S10月回歸

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒近日在代班《小姐不熙娣》掀起不少風波，先是傳出小S不滿與吳姍儒一起報名金鐘一事關係鬧僵，吳姍儒又因節目橋段「踩中國男星劉宇寧頭像」引發部分粉絲不滿，如今又傳出她已向製作單位表達辭意。對此，節目製作人B2今（29）日發文做出回應。

吳姍儒（左）近期幫小S代班節目。（資料照、翻攝自臉書）

今外傳小S即將在10月回歸，B2強調小S正在休息，「休息就是不打擾，準備好可以回來時她會告訴我，我就會告訴大家謝謝。」至於吳姍儒的踩踏風波，B2說會極力改進與道歉，「Sandy也是非常內疚，也為此討論了很久，但沒有討論要不要離開代班這件事，收視很不錯幹嘛離開？我們目前討論的是要不要出外景讓內容更精彩。」

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至於報名金鐘一事，B2說是他一廂情願以為可以，後來再次確認，今年只報小S、派翠克。「我已經和熙娣、Sandy說明。所以以後撰寫故事，關於『報名會吵架』這件事就不要再寫了，謝謝。謝謝東森電視台，這真的不是想抱大腿，我從來沒看過一個電視台這麼挺節目，也很願意支持我的決定。」

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