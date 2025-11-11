自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

欸噗注意 Super Junior演唱會懶人包：老婆快來

Super Junior將成為第一組在大巨蛋連開三場演唱會的韓國男團。（翻攝自IG）Super Junior將成為第一組在大巨蛋連開三場演唱會的韓國男團。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團Super Junior（以下簡稱SJ）出道20週年了，為此，成員也以9人完全體開啟世界巡迴演唱會「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞in TAIPEI」。SJ將成為第一組在大巨蛋連開三場演唱會的韓國男團，這一次SJ將與E.L.F.（欸噗，粉絲名）走進屬於SJ的藍色慶典。《自由時報》娛樂頻道整理最完整懶人包，欸噗趕緊手刀收藏。

♛活動資訊

演出時間：

2025 年 11 月 14 日 （五） 20:00

2025 年 11 月 15 日 （六） 19:00

2025 年 11 月 16 日 （五） 17:00

演出地點： 台北大巨蛋 （臺北市信義區忠孝東路四段515號）

入場時間。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）入場時間。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

♛入場時間

11 月 14 日 （五）

  • 特A區彩排福利入場：15:30-17:00
  • 特A區彩排福利開始：17:00
  • 預計入場時間：17:30
  • 演出開始：20:00

11 月 15 日 （六）

  • 特A區彩排福利入場：14:30-16:00
  • 特A區彩排福利開始：16:00
  • 預計入場時間：16:30
  • 演出開始：19:00

11 月 16 日 （日）

  • 特A區彩排福利入場：12:30-14:00
  • 特A區彩排福利開始：14:00
  • 預計入場時間：14:30
  • 演出開始：17:00

☛各區域入場GATE

特A區＆特B區。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）特A區＆特B區。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

特A區＆特B區：B2層 GATE 5

B1層看台座位區。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）B1層看台座位區。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

B1層看台座位區：B1層 GATE 2,3,4,6

L2層、L3層、L4層、L5層看台座位區。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）L2層、L3層、L4層、L5層看台座位區。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

L2層、L3層、L4層、L5層看台座位區：L1層 GATE 1、B1層 GATE 2,3,4

B1身心障礙席與L2身心障礙席。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）B1身心障礙席與L2身心障礙席。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

B1身心障礙席：B1層 GATE 3,4

L2身心障礙席：L1地面層 GATE 1、B1層 GATE 2

♛行李寄放處、手燈配對詢問處

行李寄放處。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）行李寄放處。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

☛行李寄放處

  • 11 月 14 日 （五） 16:00-演出結束後一小時
  • 11 月 15 日 （六） 15:00-演出結束後一小時
  • 11 月 16 日 （日） 13:00-演出結束後一小時

☛設置位置：B1層（僅11/15 & 11/16開放）、B2層

☛手燈配對詢問處

☛B2層官方手燈配對處

11 月 14 日 （五） 14:00-20:00

11 月 15 日 （六） 13:00-19:00

11 月 16 日 （日） 11:00-17:00

☛L2&L4層官方手燈配對處

11 月 14 日 （五） 17:30-20:00

11 月 15 日 （六） 16:30-19:00

11 月 16 日 （日） 14:30-17:00

提醒：此為配對詢問處，全場仍需使用APP進行手燈配對，詳細資訊仍待官方公告

Super Junior將成為第一組在大巨蛋連開三場演唱會的韓國男團。（翻攝自IG）Super Junior將成為第一組在大巨蛋連開三場演唱會的韓國男團。（翻攝自IG）

♛票務服務處開放時間

票務服務處

  • 11 月 14 日 （五） 14:30-20:30
  • 11 月 15 日 （六） 13:30-19:30
  • 11 月 16 日 （日） 11:30-17:30

營業時間：

  • 11 月 12 日 （三） 09:00-21:00
  • 11 月 13 日 （四） 09:00-21:00
  • 11 月 14 日 （五） 09:00-18:00
  • 11 月 15 日 （六） 09:00-17:00
  • 11 月 16 日 （日） 09:00-15:00

入場須知

入場時需出示：快閃打卡區入場券正本、身分證明、任一場 in TAIPEI演出票券正本

請於預約場次20分鐘前報到，將依照票面序號整隊

每場次為50分鐘，場次結束前10分鐘會有工作人員提醒

活動分為快閃打卡區與周邊販賣區，進入周邊販賣區後即不得再折返

周邊商品每日販售數量依現場為準，若當日配額售完將提早結束販售。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中