欸噗注意 Super Junior演唱會懶人包：老婆快來

Super Junior將成為第一組在大巨蛋連開三場演唱會的韓國男團。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團Super Junior（以下簡稱SJ）出道20週年了，為此，成員也以9人完全體開啟世界巡迴演唱會「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞in TAIPEI」。SJ將成為第一組在大巨蛋連開三場演唱會的韓國男團，這一次SJ將與E.L.F.（欸噗，粉絲名）走進屬於SJ的藍色慶典。《自由時報》娛樂頻道整理最完整懶人包，欸噗趕緊手刀收藏。

♛活動資訊

演出時間：

2025 年 11 月 14 日 （五） 20:00

2025 年 11 月 15 日 （六） 19:00

2025 年 11 月 16 日 （五） 17:00

演出地點： 台北大巨蛋 （臺北市信義區忠孝東路四段515號）

入場時間。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

♛入場時間

11 月 14 日 （五）

特A區彩排福利入場：15:30-17:00

特A區彩排福利開始：17:00

預計入場時間：17:30

演出開始：20:00

11 月 15 日 （六）

特A區彩排福利入場：14:30-16:00

特A區彩排福利開始：16:00

預計入場時間：16:30

演出開始：19:00

11 月 16 日 （日）

特A區彩排福利入場：12:30-14:00

特A區彩排福利開始：14:00

預計入場時間：14:30

演出開始：17:00

☛各區域入場GATE

特A區＆特B區。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

特A區＆特B區：B2層 GATE 5

B1層看台座位區。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

B1層看台座位區：B1層 GATE 2,3,4,6

L2層、L3層、L4層、L5層看台座位區。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

L2層、L3層、L4層、L5層看台座位區：L1層 GATE 1、B1層 GATE 2,3,4

B1身心障礙席與L2身心障礙席。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

B1身心障礙席：B1層 GATE 3,4

L2身心障礙席：L1地面層 GATE 1、B1層 GATE 2

♛行李寄放處、手燈配對詢問處

行李寄放處。（翻攝自遠雄創藝 Farglory Creative）

☛行李寄放處

11 月 14 日 （五） 16:00-演出結束後一小時

11 月 15 日 （六） 15:00-演出結束後一小時

11 月 16 日 （日） 13:00-演出結束後一小時

☛設置位置：B1層（僅11/15 & 11/16開放）、B2層

☛手燈配對詢問處

☛B2層官方手燈配對處

11 月 14 日 （五） 14:00-20:00

11 月 15 日 （六） 13:00-19:00

11 月 16 日 （日） 11:00-17:00

☛L2&L4層官方手燈配對處

11 月 14 日 （五） 17:30-20:00

11 月 15 日 （六） 16:30-19:00

11 月 16 日 （日） 14:30-17:00

提醒：此為配對詢問處，全場仍需使用APP進行手燈配對，詳細資訊仍待官方公告

♛票務服務處開放時間

票務服務處

11 月 14 日 （五） 14:30-20:30

11 月 15 日 （六） 13:30-19:30

11 月 16 日 （日） 11:30-17:30

營業時間：

11 月 12 日 （三） 09:00-21:00

11 月 13 日 （四） 09:00-21:00

11 月 14 日 （五） 09:00-18:00

11 月 15 日 （六） 09:00-17:00

11 月 16 日 （日） 09:00-15:00

入場須知

入場時需出示：快閃打卡區入場券正本、身分證明、任一場 in TAIPEI演出票券正本

請於預約場次20分鐘前報到，將依照票面序號整隊

每場次為50分鐘，場次結束前10分鐘會有工作人員提醒

活動分為快閃打卡區與周邊販賣區，進入周邊販賣區後即不得再折返

周邊商品每日販售數量依現場為準，若當日配額售完將提早結束販售。

