自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

粿粿分居藏身處曝光！爆住進胡釋安家「方便密會王子」

〔娛樂新聞／綜合報導〕前中信啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳與丈夫范姜彥豐的3年婚姻全面瓦解，雙方已透過律師著手離婚協商。風波的導火線，正是范姜指控粿粿與「王子」邱勝翊婚內越界，點火時間回溯至今年3月，一趟美國旅程成為兩人婚姻崩塌的轉折。最新傳出粿粿返台後的動向，竟由胡釋安全程接應、安排落腳處。

胡釋安（左）被爆協助接送粿粿（右），住處更成為她暫時落腳地。（翻攝自IG）胡釋安（左）被爆協助接送粿粿（右），住處更成為她暫時落腳地。（翻攝自IG）

《鏡週刊》今爆出，粿粿返台後的行程幾乎都由因《全明星》結識的胡釋安負責接送，胡釋安的信義區住處也成了她暫住的地點，同時提供她與王子碰面的「安全空間」，而范姜彥豐也知情。

粿粿與王子從美國返台後，互動明顯熱絡。范姜曾嘗試與兩人私下談判，希望以平和方式解決，但協商瞬間破局，原因據稱是粿粿堅持要替當時收入吃緊、剛替父親還完債務的王子分攤賠償金，甚至願意獨自扛下約800萬元的賠償。范姜得知後難以接受，選擇把整件事攤在陽光下。

王子（前排左）、粿粿（前排右）與胡釋安（後排右）因《全明星運動會》結識。（翻攝自IG）王子（前排左）、粿粿（前排右）與胡釋安（後排右）因《全明星運動會》結識。（翻攝自IG）

雙方關係也在爆料與回應中徹底決裂。范姜拍片公開控訴，粿粿以影片反擊，王子隨後發聲明致歉，三方隔空交火愈演愈烈。據了解，事件目前已進入法律程序，甚至傳出粿粿得知范姜握有「鐵證」後，第一時間便迅速搬走家中近半物品，先行移往王子住處暫放，形同與范姜完全分居。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中