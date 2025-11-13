粿粿分居藏身處曝光！爆住進胡釋安家「方便密會王子」

〔娛樂新聞／綜合報導〕前中信啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳與丈夫范姜彥豐的3年婚姻全面瓦解，雙方已透過律師著手離婚協商。風波的導火線，正是范姜指控粿粿與「王子」邱勝翊婚內越界，點火時間回溯至今年3月，一趟美國旅程成為兩人婚姻崩塌的轉折。最新傳出粿粿返台後的動向，竟由胡釋安全程接應、安排落腳處。

胡釋安（左）被爆協助接送粿粿（右），住處更成為她暫時落腳地。（翻攝自IG）

《鏡週刊》今爆出，粿粿返台後的行程幾乎都由因《全明星》結識的胡釋安負責接送，胡釋安的信義區住處也成了她暫住的地點，同時提供她與王子碰面的「安全空間」，而范姜彥豐也知情。

請繼續往下閱讀...

粿粿與王子從美國返台後，互動明顯熱絡。范姜曾嘗試與兩人私下談判，希望以平和方式解決，但協商瞬間破局，原因據稱是粿粿堅持要替當時收入吃緊、剛替父親還完債務的王子分攤賠償金，甚至願意獨自扛下約800萬元的賠償。范姜得知後難以接受，選擇把整件事攤在陽光下。

王子（前排左）、粿粿（前排右）與胡釋安（後排右）因《全明星運動會》結識。（翻攝自IG）

雙方關係也在爆料與回應中徹底決裂。范姜拍片公開控訴，粿粿以影片反擊，王子隨後發聲明致歉，三方隔空交火愈演愈烈。據了解，事件目前已進入法律程序，甚至傳出粿粿得知范姜握有「鐵證」後，第一時間便迅速搬走家中近半物品，先行移往王子住處暫放，形同與范姜完全分居。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法