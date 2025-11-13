網紅拍業配遭幹譙「浪費食物」 本人親上火線淚回45字

網紅紀卜心近年爭議不斷。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅紀卜心IG擁有超過90萬追蹤、臉書也有58萬追蹤，昨（12）紀卜心透過短影片開箱新家地板，她為了強調地板的功能性及特殊性，特別表演了弄翻飲料、醬料等情境，想表現出自己選用的地板「方便清潔、防水、防潮、防發霉」，她說這種地板很適合她這種容易打翻東西的人，沒想到卻引發網友不滿。

紀卜心開箱新家，順便拍地板業配，卻被網友批浪費食物。（本報合成圖，翻攝自IG）

今年3月購入人生第一間房子的紀卜心，昨天開心地開箱新家內部裝修，同時業配一下地板，為了演繹各種情境，紀卜心故意把自己設定成一個「吃東西很雷的人」，一下打翻飲料；一下食物掉在地上，就是想表現地板防水、好清潔。沒想到網友卻劃錯重點，痛罵紀卜心「浪費食物」。

紀卜心強調自己平常不會浪費食物。（翻攝自IG）

對此，紀卜心親上火線以45字直率回應，她說：「妳看電視劇會去對劇組提出疑問說在餐廳用餐拍攝的食物有沒有浪費嗎？」更強調自己平時不會隨意浪費食物。紀卜心近年動輒得咎，先前，她和見習網美小吳開的手搖飲料店「十盛熟成奶茶專賣店」，因為乳源標示不清被嗆「賣假奶」，事後開嗆網友「文盲」，被抓包逛街「暴力拉衣領」等爭議不斷。

