娛樂 最新消息

潤娥、朴炯植領軍！2025韓劇「破10％俱樂部」洗版收視榜

《暴君的廚師》（左起）、《寶物島》、《我的完美秘書》、《鬼宮》。（翻攝自tvN IG、X、HamiVideo提供）《暴君的廚師》（左起）、《寶物島》、《我的完美秘書》、《鬼宮》。（翻攝自tvN IG、X、HamiVideo提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國2025年電視劇戰場熱度高，題材多元，從現代、古裝、穿越等元素應有盡有；截至目前，有5部夯劇衝破韓國全國收視10％大關，成為今年「雙位數收視」代表，以下為這5部劇、最高收視率整理。

5部作品共通性，無非是精彩卡司、焦點題材，包括下半年最夯的《暴君的廚師》一舉衝上17.1%，該劇透過潤娥的全球人氣，男主角李彩玟從原本不被看好，到最後成為「暴君代言人」，加上宮廷料理奇幻設定，頗具國際討論度。

《寶物島》擁有大牌男星朴炯植、豪華製作背景，且懸疑加復仇主線吸睛；《鬼宮》則將奇幻、愛情、歷史混搭，題材新鮮；《我的完美秘書》以韓志旼和李浚赫打造職場浪漫，加上甜蜜氛圍火速抓住女性觀眾的心。

李帝勳主演的《協商的技術》雖然首播只有3.3%收視起步較低，但後期成功跨過10％門檻，顯示觀眾對商戰、談判題材的好奇心被激發。

另外，第二關鍵為週末黃金檔和平台支持，多數作品多半在週五、週六的黃金時段，收視基礎較高；SBS、tvN、JTBC 電視台拿出資源強化宣傳，與串流媒體同步曝光，讓「雙位數」收視一舉成真。

劇名 / 電視台 / 最高收視率

暴君的廚師/tvN/17.1%

寶物島/SBS/15.4％

我的完美秘書/ SBS/ 12％

鬼宮/SBS/ 11.0％

協商的技術/ JTBC/ 10.3%

