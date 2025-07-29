《小姐不熙娣》班底衰捲少林方丈情婦風波 怒發律師函

少林寺方丈釋永信。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日網路瘋傳中國河南嵩山少林寺方丈釋永信涉案被抓捕，27日得到寺方證實，坊間更驚爆釋永信長期包養情婦、私生子，嚴重違反戒律，勁爆的是，其中一位正妹遭傳是情婦之一，被瘋傳是知名節目《小姐不熙娣》班底之一，本尊在IG發律師函揚言提告。

《小姐不熙娣》班底「Amy」安真佑（本名葉庭蓁），曾是女子團體「Fantasy 4」成員之一，傳她因照片被瘋傳是情婦之一，昨在IG限動發文：「會不會太扯，這樣盜用照片很沒品欸，我根本不認識那個方丈，對岸的這樣濫用肖像權怎麼辦呀！」

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而安真佑也公開律師函，表示長年於台灣成長、生活及創業，與所謂中國地區少林方丈釋永信先生絕無任何私交，對於網路不實言論已經對當事人及家屬造成極大精神困擾與社會與論壓力，要求立刻停止涉及當事人及家人的不實言論與圖片轉載，並追究其法律責任。

《小姐不熙娣》班底「Amy」安真佑（本名葉庭蓁），曾是女子團體「Fantasy 4」成員之一。（翻攝自IG）

少林寺方丈釋永信被捕，26日開始在中國網路上瘋傳，少林寺直到27日晚間透過官方微信公眾號發文，證實釋永信因為「涉嫌刑事犯罪、挪用侵占項目資金和寺院資產、長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子等嚴重違反佛門戒律」的事，目前正接受「多個部門」聯合調查。

消息一出讓中國連日熱議的輿論更加沸騰，因為釋永信長期以來有關收受巨額財物、包養多名情婦，甚至和比丘尼有染等傳聞不斷，甚至10年前一名自稱少林寺弟子的「釋正義」還跳出來舉報，但當時釋永信有中共高層罩著，河南省宗教事務部門對外宣稱有關檢舉均屬不實。如今，曾擔任多屆中共全國人大代表的釋永信「落馬」被查，引發外界揣測。

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